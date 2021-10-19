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Глава Минфина США призвала повысить потолок госдолга страны
Глава Минфина США призвала повысить потолок госдолга страны - РИА Новости, 19.10.2021
Глава Минфина США призвала повысить потолок госдолга страны
Министр финансов Джанет Йеллен заявила о необходимости повышения лимита на государственный долг страны или приостановки действия такого лимита. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T07:48
2021-10-19T07:48
2021-10-19T07:48
экономика
в мире
сша
джо байден
министерство финансов рф (минфин россии)
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Министр финансов Джанет Йеллен заявила о необходимости повышения лимита на государственный долг страны или приостановки действия такого лимита."Необходимо, чтобы Конгресс принял меры для повышения или приостановки действия долгового лимита так, чтобы обеспечить в долгосрочной перспективе уверенность в способности правительства выполнять свои обязательства ", - заявила она в письме, обращенном к Конгрессу США.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов. В своем письме Йеллен отметила, что мера дает "уверенность в том, что Минфин сможет и далее финансировать работу федерального правительства до 3 декабря 2021 года", однако это лишь "временная передышка". Минфину до 3 декабря придется "принять чрезвычайные меры", говорится в письме.
https://radiosputnik.ria.ru/20211015/gosdolg-1754753178.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, сша, джо байден, министерство финансов рф (минфин россии), джанет йеллен
Глава Минфина США призвала повысить потолок госдолга страны
Министр финансов США Йеллен заявила о необходимости повышения лимита на госдолг страны