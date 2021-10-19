https://ria.ru/20211019/goroda-1755138492.html
Названы претенденты на звание Европейской столицы умного туризма
Названы претенденты на звание Европейской столицы умного туризма - РИА Новости, 19.10.2021
Названы претенденты на звание Европейской столицы умного туризма
Семь городов вошли в шорт-лист претендентов на звание Европейской столицы умного туризма в 2022 году, это Бордо, Дублин, Любляна, Венеция, Флоренция, Валенсия и РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:13
2021-10-19T19:13
2021-10-19T19:13
туризм
гетеборг
венеция
валенсия (город)
дублин
малага
флоренция
новости - туризм
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Семь городов вошли в шорт-лист претендентов на звание Европейской столицы умного туризма в 2022 году, это Бордо, Дублин, Любляна, Венеция, Флоренция, Валенсия и Пальма, сообщает "Европульс".Они получили высокие оценки по четырем категориям: доступность среды для всех туристов, в том числе для людей с ограниченными возможностями, дружелюбное отношение к природе и экологии, наличие цифровых услуг, богатое культурное наследие.В качестве главного приза участники конкурса получат поддержку ЕС в продвижении туристического бренда городов.Соревнование за звание Европейской столицы умного туризма проводится ежегодно. Инициатива награждает европейские города за выдающиеся, инновационные и устойчивые практики. В прошлом году главный приз получили Малага и Гетеборг.
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
гетеборг
венеция
валенсия (город)
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малага
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бордо
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гетеборг, венеция, валенсия (город), дублин, малага, флоренция, новости - туризм, туризм, бордо, туристы
Названы претенденты на звание Европейской столицы умного туризма
Семь городов поборются за титул Европейской столицы умного туризма в 2022 году