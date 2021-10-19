https://ria.ru/20211019/google-1755197336.html

Роскомнадзор пригрозил Google оборотным штрафом

Роскомнадзор пригрозил Google оборотным штрафом - РИА Новости, 19.10.2021

Роскомнадзор пригрозил Google оборотным штрафом

Компании Google грозит оборотный штраф за повторное неудаление информации, распространение которой запрещено в России, сообщил журналистам глава Роскомнадзора... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:49

2021-10-19T13:49

2021-10-19T13:52

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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россия

происшествия

facebook

андрей липов

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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Компании Google грозит оборотный штраф за повторное неудаление информации, распространение которой запрещено в России, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Андрей Липов."Это стандартная процедура: фиксируется нарушение, нарушитель вызывается, составляется протокол, протокол отправляется в суд, суд принимает решение о размере штрафа", - сказал Липов журналистам в кулуарах XX форума "Спектр-2021", комментируя ситуацию с работой Google в России."В данном случае это повторное нарушение - будет оборотный штраф", - добавил он.Роскомнадзор в начале октября составил в отношении компании Facebook протокол за повторное неудаление запрещенной в России информации, он будет передан в суд - за подобное правонарушение компании может грозить оборотный штраф.Протокол за повторное правонарушение в октябре планировалось составить и для Google. В Роскомнадзоре подтверждали РИА Новости планы привлечь Facebook и Google к ответственности по статье 13.41 КоАП РФ.

https://ria.ru/20210930/moshennichestvo-1752434436.html

https://ria.ru/20211003/vybory-1752876574.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, россия, происшествия, facebook, андрей липов