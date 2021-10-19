https://ria.ru/20211019/google-1755197336.html
Роскомнадзор пригрозил Google оборотным штрафом
Роскомнадзор пригрозил Google оборотным штрафом - РИА Новости, 19.10.2021
Роскомнадзор пригрозил Google оборотным штрафом
Компании Google грозит оборотный штраф за повторное неудаление информации, распространение которой запрещено в России, сообщил журналистам глава Роскомнадзора... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:49
2021-10-19T13:49
2021-10-19T13:52
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
россия
происшествия
facebook
андрей липов
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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Компании Google грозит оборотный штраф за повторное неудаление информации, распространение которой запрещено в России, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Андрей Липов."Это стандартная процедура: фиксируется нарушение, нарушитель вызывается, составляется протокол, протокол отправляется в суд, суд принимает решение о размере штрафа", - сказал Липов журналистам в кулуарах XX форума "Спектр-2021", комментируя ситуацию с работой Google в России."В данном случае это повторное нарушение - будет оборотный штраф", - добавил он.Роскомнадзор в начале октября составил в отношении компании Facebook протокол за повторное неудаление запрещенной в России информации, он будет передан в суд - за подобное правонарушение компании может грозить оборотный штраф.Протокол за повторное правонарушение в октябре планировалось составить и для Google. В Роскомнадзоре подтверждали РИА Новости планы привлечь Facebook и Google к ответственности по статье 13.41 КоАП РФ.
https://ria.ru/20210930/moshennichestvo-1752434436.html
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, россия, происшествия, facebook, андрей липов
13:49 19.10.2021 (обновлено: 13:52 19.10.2021)
Роскомнадзор пригрозил Google оборотным штрафом
РКН пригрозил Google оборотным штрафом за повторное неудаление запрещенной информации