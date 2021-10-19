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В Британском музее обнаружили самое древнее изображение привидения

В Британском музее обнаружили самое древнее изображение привидения - РИА Новости, 19.10.2021

В Британском музее обнаружили самое древнее изображение привидения

В хранилищах Британского музея эксперты обнаружили глиняную вавилонскую табличку, созданную около трех с половиной тысяч лет назад. Они утверждают, что это... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T04:45

2021-10-19T04:45

2021-10-19T04:45

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британский музей

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В хранилищах Британского музея эксперты обнаружили глиняную вавилонскую табличку, созданную около трех с половиной тысяч лет назад. Они утверждают, что это самый старый в мире рисунок с изображением призрака, сообщает The Guardian. По словам ученых, на артефакте размером с ладонь выгравирована инструкция по избавлению от душ, вернувшихся в мир живых — в данном случае привидения, отчаянно нуждающегося в компаньоне. И хотя очертания рисунка специалистам было непросто определить, поставив табличку под правильным углом, они выяснили, что на ней изображен дух умершего мужчины. Он куда-то идет с вытянутыми вперед руками, связанными веревкой. За нее тянет женщина.На задней стороне таблички вырезан текст. В нем подробно описано, как провести ритуал, чтобы благополучно отправить заблудшие души в загробный мир. Для этого нужно изготовить фигурки в виде мужчины и женщины, а также соблюсти еще несколько правил.Ирвинг Финкель, филолог и куратор ближневосточного отдела Британского музея, рассказал, что этот "совершенно потрясающий древний предмет" до сих пор оставался незамеченным.Он добавил, что ранее письмена на табличке были неправильно расшифрованы, а на уникальный рисунок даже не обратили внимания, так как призрака видно только если на него смотреть сверху и под светом. По информации издания, Британский музей приобрел предмет в XIX веке и ни разу его не выставлял.Теперь Ирвинг Финкель надеется представить вавилонскую табличку публике.

https://ria.ru/20191028/1560268265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, новости культуры, британский музей