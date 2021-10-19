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https://ria.ru/20211019/germaniya-1755213577.html
В Германии предъявили обвинение бывшей секретарше концлагеря Штутгоф
В Германии предъявили обвинение бывшей секретарше концлагеря Штутгоф - РИА Новости, 19.10.2021
В Германии предъявили обвинение бывшей секретарше концлагеря Штутгоф
Земельный суд в немецком городе Итцехо во вторник предъявил обвинения 96-летней Ирмгард Фурхнер, экс-секретарше нацистского концлагеря Штутгоф, которая ранее... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:45
2021-10-19T14:49
в мире
германия
польша
der spiegel
вторая мировая война (1939-1945)
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БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Земельный суд в немецком городе Итцехо во вторник предъявил обвинения 96-летней Ирмгард Фурхнер, экс-секретарше нацистского концлагеря Штутгоф, которая ранее предприняла попытку бегства, передает агентство DPA.Подсудимую доставили на слушания на автомобиле скорой помощи, сама она находилась в инвалидном кресле, ее голову покрывал платок, а лицо - маска. Полиция предприняла усиленные меры безопасности и проверяла все автомобили в районе суда, чтобы не допустить повторной попытки бегства.Обвинение Фурхнер должны были предъявить еще 30 сентября, но тогда она попыталась скрыться от суда, отправившись на такси в неизвестном направлении. Ее нашли в тот же день и поместили под стражу, но позже освободили после жалобы ее адвоката.Журнал Spiegel отмечал, что обвиняемая ранее написала в письме председательствующему судье, что опасается издевательств и насмешек. Пресс-служба суда подтверждала получение письма, но не раскрывала его содержание, отметив лишь, что в нем обвиняемая заявляла, что не хочет являться на заседание суда.Немецкие СМИ также сообщают, что женщина в послевоенное время давала показания в суде о своей работе в концлагере, когда подсудимыми выступали другие сотрудники Штутгофа. Когда же следствие вышло на нее, женщина, по сообщениям СМИ, выражала непонимание, почему она стала обвиняемой "в таком старом возрасте", утверждая, что никого не убивала. Сторона обвинения объясняла, что процесс связан с изменением толкования права в ФРГ. Как отмечают немецкие СМИ, суд над Фурхнер может стать последним судом в ФРГ над деятелем нацистской Германии.Фурхнер работала секретарем у коменданта лагеря в период с июня 1943 по апрель 1945 года. Ранее в прокуратуре города Итцехо заявили РИА Новости, что она обвиняется в причастности к более чем 11 тысячам убийств и попыткам убийств. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год.Концлагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.
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в мире, германия, польша, der spiegel, вторая мировая война (1939-1945)
14:45 19.10.2021 (обновлено: 14:49 19.10.2021)
 
В Германии предъявили обвинение бывшей секретарше концлагеря Штутгоф

Прокуратура города Итцехо: 96-летняя Ирмгард Фурхнер причастна к тысячам убийств

© REUTERS / Markus Schreiber/PoolЗаседание суда немецкого города Итцехо по делу 96-летней экс-секретарши концлагеря Штутгоф Ирмгард Фюрхнер
Заседание суда немецкого города Итцехо по делу 96-летней экс-секретарши концлагеря Штутгоф Ирмгард Фюрхнер - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Markus Schreiber/Pool
Заседание суда немецкого города Итцехо по делу 96-летней экс-секретарши концлагеря Штутгоф Ирмгард Фюрхнер
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Земельный суд в немецком городе Итцехо во вторник предъявил обвинения 96-летней Ирмгард Фурхнер, экс-секретарше нацистского концлагеря Штутгоф, которая ранее предприняла попытку бегства, передает агентство DPA.
Подсудимую доставили на слушания на автомобиле скорой помощи, сама она находилась в инвалидном кресле, ее голову покрывал платок, а лицо - маска. Полиция предприняла усиленные меры безопасности и проверяла все автомобили в районе суда, чтобы не допустить повторной попытки бегства.
Обвинение Фурхнер должны были предъявить еще 30 сентября, но тогда она попыталась скрыться от суда, отправившись на такси в неизвестном направлении. Ее нашли в тот же день и поместили под стражу, но позже освободили после жалобы ее адвоката.
Журнал Spiegel отмечал, что обвиняемая ранее написала в письме председательствующему судье, что опасается издевательств и насмешек. Пресс-служба суда подтверждала получение письма, но не раскрывала его содержание, отметив лишь, что в нем обвиняемая заявляла, что не хочет являться на заседание суда.
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Немецкие СМИ также сообщают, что женщина в послевоенное время давала показания в суде о своей работе в концлагере, когда подсудимыми выступали другие сотрудники Штутгофа. Когда же следствие вышло на нее, женщина, по сообщениям СМИ, выражала непонимание, почему она стала обвиняемой "в таком старом возрасте", утверждая, что никого не убивала. Сторона обвинения объясняла, что процесс связан с изменением толкования права в ФРГ. Как отмечают немецкие СМИ, суд над Фурхнер может стать последним судом в ФРГ над деятелем нацистской Германии.
Фурхнер работала секретарем у коменданта лагеря в период с июня 1943 по апрель 1945 года. Ранее в прокуратуре города Итцехо заявили РИА Новости, что она обвиняется в причастности к более чем 11 тысячам убийств и попыткам убийств. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год.
Концлагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.
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