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США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций
США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций - РИА Новости, 19.10.2021
США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций
США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций, сообщил первый замминистра финансов Уолли Адейемо. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:49
2021-10-19T19:09
сша
газпром
северный поток — 2
санкции
россия
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ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций, сообщил первый замминистра финансов Уолли Адейемо.Он сделал это заявление на фоне критики сенаторов за то, что Штаты отказались от мер против трубопровода "Северный поток — 2"."Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции", — сказал он, не приводя подробностей."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.Берлин и Вашингтон летом выпустили совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Кроме того, по итогам встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского Соединенные Штаты и Украина подтвердили намерение и дальше выступать против магистрали, представляющей "угрозу европейской энергетической безопасности".Москва при этом неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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сша, газпром, северный поток — 2, санкции, россия
17:49 19.10.2021 (обновлено: 19:09 19.10.2021)
 
США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций

Минфин США заявил, что привлечет "Газпром" к ответственности за нарушение санкций

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций, сообщил первый замминистра финансов Уолли Адейемо.
Он сделал это заявление на фоне критики сенаторов за то, что Штаты отказались от мер против трубопровода "Северный поток — 2".
"Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции", — сказал он, не приводя подробностей.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.
Берлин и Вашингтон летом выпустили совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".
Кроме того, по итогам встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского Соединенные Штаты и Украина подтвердили намерение и дальше выступать против магистрали, представляющей "угрозу европейской энергетической безопасности".
Москва при этом неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
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