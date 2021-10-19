https://ria.ru/20211019/gaz-1755252408.html
Россия готова поставлять больше газа в Европу, заявил постпред при ЕС
Россия готова поставлять больше газа в Европу, заявил постпред при ЕС - РИА Новости, 19.10.2021
Россия готова поставлять больше газа в Европу, заявил постпред при ЕС
Россия не против поставить больше газа Европе, но не в ответ на претензии политиков, а потребителям, однако заявок нет, заявил постпред РФ при ЕС Владимир... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:18
2021-10-19T17:18
2021-10-19T17:28
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природный газ
евросоюз
газпром
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия не против поставить больше газа Европе, но не в ответ на претензии политиков, а потребителям, однако заявок нет, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Россия не против дать больше, но для этого должны к поставщикам, то есть к тому же "Газпрому", обратиться не с трибун парламентов, не со страниц газет, а должны (обратиться - ред.) конкретные покупатели, которые предоставили бы определённые заявки по соответствующим ценам. А заявок-то нет. А почему нет? Вполне естественно, потому что сейчас уровень рыночных цен в результате просчетов (европейских политиков) такой высокий, что думают дважды", - сказал Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, те, кто видит во всем "руку Москвы", не занимаются поиском настоящих причин происходящего энергокризиса.
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европа, россия, экономика, в мире, природный газ, евросоюз, газпром, владимир чижов
17:18 19.10.2021 (обновлено: 17:28 19.10.2021)
Россия готова поставлять больше газа в Европу, заявил постпред при ЕС
Постпред при ЕС Чижов: Россия не против поставить больше газа потребителям в Европе