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Россия готова поставлять больше газа в Европу, заявил постпред при ЕС
Россия готова поставлять больше газа в Европу, заявил постпред при ЕС - РИА Новости, 19.10.2021
Россия готова поставлять больше газа в Европу, заявил постпред при ЕС
Россия не против поставить больше газа Европе, но не в ответ на претензии политиков, а потребителям, однако заявок нет, заявил постпред РФ при ЕС Владимир... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:18
2021-10-19T17:28
европа
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экономика
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природный газ
евросоюз
газпром
владимир чижов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия не против поставить больше газа Европе, но не в ответ на претензии политиков, а потребителям, однако заявок нет, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Россия не против дать больше, но для этого должны к поставщикам, то есть к тому же "Газпрому", обратиться не с трибун парламентов, не со страниц газет, а должны (обратиться - ред.) конкретные покупатели, которые предоставили бы определённые заявки по соответствующим ценам. А заявок-то нет. А почему нет? Вполне естественно, потому что сейчас уровень рыночных цен в результате просчетов (европейских политиков) такой высокий, что думают дважды", - сказал Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, те, кто видит во всем "руку Москвы", не занимаются поиском настоящих причин происходящего энергокризиса.
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европа, россия, экономика, в мире, природный газ, евросоюз, газпром, владимир чижов
17:18 19.10.2021 (обновлено: 17:28 19.10.2021)
 
Россия готова поставлять больше газа в Европу, заявил постпред при ЕС

Постпред при ЕС Чижов: Россия не против поставить больше газа потребителям в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъект газопровода "Ямал – Европа" в городе Цеханув в Польше
Объект газопровода Ямал – Европа в городе Цеханув в Польше - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия не против поставить больше газа Европе, но не в ответ на претензии политиков, а потребителям, однако заявок нет, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Россия не против дать больше, но для этого должны к поставщикам, то есть к тому же "Газпрому", обратиться не с трибун парламентов, не со страниц газет, а должны (обратиться - ред.) конкретные покупатели, которые предоставили бы определённые заявки по соответствующим ценам. А заявок-то нет. А почему нет? Вполне естественно, потому что сейчас уровень рыночных цен в результате просчетов (европейских политиков) такой высокий, что думают дважды", - сказал Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, те, кто видит во всем "руку Москвы", не занимаются поиском настоящих причин происходящего энергокризиса.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
Вчера, 12:14
Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис
 
ЕвропаРоссияЭкономикаВ миреПриродный газЕвросоюзГазпромВладимир Чижов
 
 
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