https://ria.ru/20211019/gaz-1755252408.html

Россия готова поставлять больше газа в Европу, заявил постпред при ЕС

Россия готова поставлять больше газа в Европу, заявил постпред при ЕС - РИА Новости, 19.10.2021

Россия готова поставлять больше газа в Европу, заявил постпред при ЕС

Россия не против поставить больше газа Европе, но не в ответ на претензии политиков, а потребителям, однако заявок нет, заявил постпред РФ при ЕС Владимир... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:18

2021-10-19T17:18

2021-10-19T17:28

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в мире

природный газ

евросоюз

газпром

владимир чижов

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия не против поставить больше газа Европе, но не в ответ на претензии политиков, а потребителям, однако заявок нет, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Россия не против дать больше, но для этого должны к поставщикам, то есть к тому же "Газпрому", обратиться не с трибун парламентов, не со страниц газет, а должны (обратиться - ред.) конкретные покупатели, которые предоставили бы определённые заявки по соответствующим ценам. А заявок-то нет. А почему нет? Вполне естественно, потому что сейчас уровень рыночных цен в результате просчетов (европейских политиков) такой высокий, что думают дважды", - сказал Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, те, кто видит во всем "руку Москвы", не занимаются поиском настоящих причин происходящего энергокризиса.

https://ria.ru/20211019/krizis-1755175898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, россия, экономика, в мире, природный газ, евросоюз, газпром, владимир чижов