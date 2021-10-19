12:10 19.10.2021 (обновлено: 12:11 19.10.2021)
Дома на севере Приангарья подключают к газоснабжению
Дома на севере Иркутской области подключают к газоснабжению по нацпроекту "Экология"
ИРКУТСК, 19 окт – РИА Новости. Подключение домовладений к газоснабжению и перевод транспорта на газомоторное топливо ведется в Братске в рамках нацпроекта "Экология", на это из регионального бюджета в текущем году выделено более 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутске прошло заседание Координационного совета по реализации национальных проектов под председательством губернатора региона Игоря Кобзева. На нем обсудили мероприятия программы "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова отметила на совещании, что по итогам государственного мониторинга за 2020 год Братск впервые за 10 лет был исключен из списка городов с "очень высоким" уровнем загрязнения воздуха. Одним из факторов, сыгравших позитивную роль, является перевод домовладений и транспорта на газовое топливо. На эти цели, по словам главы региона, в 2021 году из областного бюджета было выделено более 150 миллионов рублей. Аналогичную сумму планируется выделить и в следующем году.
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"В настоящее время завершено подключение 24 домовладений к сетям газоснабжения, в пяти домовладениях работы продолжаются. В 2022 году к сетям газоснабжения планируется подключить 58 домовладений, перевести на газомоторное топливо 10 единиц техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца текущего года будет приобретена новая техника, использующая природный газ в качестве моторного топлива, для дорожно-коммунальных служб Братска, а также два передвижных автомобильных газовых заправщика.