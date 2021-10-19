https://ria.ru/20211019/gaz-1755174812.html

Дома на севере Приангарья подключают к газоснабжению

Дома на севере Приангарья подключают к газоснабжению - РИА Новости, 19.10.2021

Дома на севере Приангарья подключают к газоснабжению

Подключение домовладений к газоснабжению и перевод транспорта на газомоторное топливо ведется в Братске в рамках нацпроекта "Экология", на это из регионального... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:10

2021-10-19T12:10

2021-10-19T12:11

иркутская область

общество

иркутск

иркутская область

братск

светлана трофимова

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ИРКУТСК, 19 окт – РИА Новости. Подключение домовладений к газоснабжению и перевод транспорта на газомоторное топливо ведется в Братске в рамках нацпроекта "Экология", на это из регионального бюджета в текущем году выделено более 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.В Иркутске прошло заседание Координационного совета по реализации национальных проектов под председательством губернатора региона Игоря Кобзева. На нем обсудили мероприятия программы "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова отметила на совещании, что по итогам государственного мониторинга за 2020 год Братск впервые за 10 лет был исключен из списка городов с "очень высоким" уровнем загрязнения воздуха. Одним из факторов, сыгравших позитивную роль, является перевод домовладений и транспорта на газовое топливо. На эти цели, по словам главы региона, в 2021 году из областного бюджета было выделено более 150 миллионов рублей. Аналогичную сумму планируется выделить и в следующем году. "В настоящее время завершено подключение 24 домовладений к сетям газоснабжения, в пяти домовладениях работы продолжаются. В 2022 году к сетям газоснабжения планируется подключить 58 домовладений, перевести на газомоторное топливо 10 единиц техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что до конца текущего года будет приобретена новая техника, использующая природный газ в качестве моторного топлива, для дорожно-коммунальных служб Братска, а также два передвижных автомобильных газовых заправщика.

https://ria.ru/20210901/sad-1748172667.html

https://ria.ru/20210729/doma-1743453840.html

иркутск

иркутская область

братск

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общество, иркутск, иркутская область, братск, светлана трофимова