Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211019/gaiti-1755159314.html
Похитители миссионеров на Гаити потребовали по миллиону долларов за каждого
Похитители миссионеров на Гаити потребовали по миллиону долларов за каждого - РИА Новости, 19.10.2021
Похитители миссионеров на Гаити потребовали по миллиону долларов за каждого
Банда, похитившая 17 иностранных миссионеров на Гаити, требует заплатить за освобождение каждого из них по 1 миллиону долларов, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:05
2021-10-19T11:34
в мире
сша
канада
гаити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740705110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_702e34c5abc07e2a716eb220c63bdd20.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Банда, похитившая 17 иностранных миссионеров на Гаити, требует заплатить за освобождение каждого из них по 1 миллиону долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного гаитянского чиновника."Гаитянская банда, похитившая группу миссионеров из США и Канады, просит по одному миллиону долларов за освобождение каждого из них, в общей сложности 17 миллионов долларов", - приводит издание слова чиновника.Как сообщил глава минюста Гаити Лист Китель, ФБР и гаитянская полиция поддерживают контакт с похитителями, добиваясь освобождения миссионеров. По его мнению, переговоры могут занять недели.Как заявил глава минюста Гаити, миссионеры содержатся в доме, расположенном рядом с Круа-де-Буке (пригород столицы Гаити Порт-о-Пренс), недалеко от места, где было совершено похищение.Ранее религиозная организация Christian Aid Ministries подтвердила похищение на Гаити 17 своих сотрудников. В группе было 16 граждан США и один канадец - пять мужчин, семь женщин и пять детей.Как отмечал ранее телеканал CNN, миссионеры в субботу ехали на автомобиле в населенный пункт Титаньен - к северу от столицы - после посещения приюта. Предположительно, их похитили по дороге.
https://ria.ru/20211018/gaiti-1755109794.html
https://ria.ru/20210412/pokhischenie-1727821412.html
сша
канада
гаити
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740705110_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_db8fb2bc7a56377b41583ea64eecc6eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, канада, гаити
11:05 19.10.2021 (обновлено: 11:34 19.10.2021)
 
Похитители миссионеров на Гаити потребовали по миллиону долларов за каждого

Wall Street Journal: похитители 17 миссионеров на Гаити потребовали 17 миллионов долларов

© AP Photo / Joseph OdelynСотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Банда, похитившая 17 иностранных миссионеров на Гаити, требует заплатить за освобождение каждого из них по 1 миллиону долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного гаитянского чиновника.
"Гаитянская банда, похитившая группу миссионеров из США и Канады, просит по одному миллиону долларов за освобождение каждого из них, в общей сложности 17 миллионов долларов", - приводит издание слова чиновника.
Гаити - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 20:46
США подтвердили участие ФБР в освобождении похищенных на Гаити американцев
Как сообщил глава минюста Гаити Лист Китель, ФБР и гаитянская полиция поддерживают контакт с похитителями, добиваясь освобождения миссионеров. По его мнению, переговоры могут занять недели.
"Мы пытаемся освободить их, не выплачивая выкуп", - приводит издание слова Кителя.
Как заявил глава минюста Гаити, миссионеры содержатся в доме, расположенном рядом с Круа-де-Буке (пригород столицы Гаити Порт-о-Пренс), недалеко от места, где было совершено похищение.
Ранее религиозная организация Christian Aid Ministries подтвердила похищение на Гаити 17 своих сотрудников. В группе было 16 граждан США и один канадец - пять мужчин, семь женщин и пять детей.
Как отмечал ранее телеканал CNN, миссионеры в субботу ехали на автомобиле в населенный пункт Титаньен - к северу от столицы - после посещения приюта. Предположительно, их похитили по дороге.
Дорога в Гаити - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 00:57Религия
СМИ: на Гаити похитили семь представителей католической церкви
 
В миреСШАКанадаГаити
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:43В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
12:43Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
12:40В Москве шесть человек спасли при пожаре в жилом доме
12:38Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии
12:37Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей
12:31Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
12:30В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
12:25В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19
12:25Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
12:19Премьер Чехии призвал главу администрации президента к отставке
12:17Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей
12:15Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
12:14Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис
12:13Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
12:13Архиепископ рассказал о строительстве собора РПЦ в Ереване
12:12Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19
12:12В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве
12:09Прокуратура обжаловала домашний арест ректора "Шанинки"
12:08Правительство утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России
12:07Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО
Лента новостейМолния