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Похитители миссионеров на Гаити потребовали по миллиону долларов за каждого
Похитители миссионеров на Гаити потребовали по миллиону долларов за каждого - РИА Новости, 19.10.2021
Похитители миссионеров на Гаити потребовали по миллиону долларов за каждого
Банда, похитившая 17 иностранных миссионеров на Гаити, требует заплатить за освобождение каждого из них по 1 миллиону долларов, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:05
2021-10-19T11:05
2021-10-19T11:34
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Банда, похитившая 17 иностранных миссионеров на Гаити, требует заплатить за освобождение каждого из них по 1 миллиону долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного гаитянского чиновника."Гаитянская банда, похитившая группу миссионеров из США и Канады, просит по одному миллиону долларов за освобождение каждого из них, в общей сложности 17 миллионов долларов", - приводит издание слова чиновника.Как сообщил глава минюста Гаити Лист Китель, ФБР и гаитянская полиция поддерживают контакт с похитителями, добиваясь освобождения миссионеров. По его мнению, переговоры могут занять недели.Как заявил глава минюста Гаити, миссионеры содержатся в доме, расположенном рядом с Круа-де-Буке (пригород столицы Гаити Порт-о-Пренс), недалеко от места, где было совершено похищение.Ранее религиозная организация Christian Aid Ministries подтвердила похищение на Гаити 17 своих сотрудников. В группе было 16 граждан США и один канадец - пять мужчин, семь женщин и пять детей.Как отмечал ранее телеканал CNN, миссионеры в субботу ехали на автомобиле в населенный пункт Титаньен - к северу от столицы - после посещения приюта. Предположительно, их похитили по дороге.
https://ria.ru/20211018/gaiti-1755109794.html
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в мире, сша, канада, гаити
11:05 19.10.2021 (обновлено: 11:34 19.10.2021)
Похитители миссионеров на Гаити потребовали по миллиону долларов за каждого
Wall Street Journal: похитители 17 миссионеров на Гаити потребовали 17 миллионов долларов