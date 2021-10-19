https://ria.ru/20211019/foto-1755128677.html

Как удалить свое фото из чужих соцсетей

Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей - РИА Новости, 19.10.2021

Как удалить свое фото из чужих соцсетей

Только в трех случаях публикация личного фото гражданина в чужих соцсетях без его считается правомерной, рассказала агентству "Прайм" младший аналитик центра... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T04:19

2021-10-19T04:19

2021-10-19T04:19

технологии

социальные сети

инфосистемы джет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2a7fe0b0c8d172837ccd070ad82fd55c.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Только в трех случаях публикация личного фото гражданина в чужих соцсетях без его считается правомерной, рассказала агентству "Прайм" младший аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина.Речь идет о ситуациях, когда фотографии используются в государственных, общественных или иных публичных интересах; съёмка проводилась в общественном месте или на публичном мероприятии; когда человек позировал за плату, отмечает эксперт, добавляя, что согласно российскому законодательству, публикация и дальнейшее использование фото гражданина возможно только с согласия этого гражданина.Чтобы удалить личное фото из чужих соцсетей, собеседница агентства советует обратиться напрямую к тому, кто опубликовал изображение, с требованием удалить контент и предупреждением об ответственности и последствиях в случае отказа. Кроме того, можно обратиться в службу поддержки соцсети, в которой опубликовано фото. Если и она не отреагировала на требование, то необходимо добиваться удаления фото через суд.

https://ria.ru/20210625/issledovanie-1738571185.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, социальные сети, инфосистемы джет