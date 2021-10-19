https://ria.ru/20211019/foto-1755128677.html
Как удалить свое фото из чужих соцсетей
Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей - РИА Новости, 19.10.2021
Как удалить свое фото из чужих соцсетей
Только в трех случаях публикация личного фото гражданина в чужих соцсетях без его считается правомерной, рассказала агентству "Прайм" младший аналитик центра... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T04:19
2021-10-19T04:19
2021-10-19T04:19
технологии
социальные сети
инфосистемы джет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2a7fe0b0c8d172837ccd070ad82fd55c.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Только в трех случаях публикация личного фото гражданина в чужих соцсетях без его считается правомерной, рассказала агентству "Прайм" младший аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина.Речь идет о ситуациях, когда фотографии используются в государственных, общественных или иных публичных интересах; съёмка проводилась в общественном месте или на публичном мероприятии; когда человек позировал за плату, отмечает эксперт, добавляя, что согласно российскому законодательству, публикация и дальнейшее использование фото гражданина возможно только с согласия этого гражданина.Чтобы удалить личное фото из чужих соцсетей, собеседница агентства советует обратиться напрямую к тому, кто опубликовал изображение, с требованием удалить контент и предупреждением об ответственности и последствиях в случае отказа. Кроме того, можно обратиться в службу поддержки соцсети, в которой опубликовано фото. Если и она не отреагировала на требование, то необходимо добиваться удаления фото через суд.
https://ria.ru/20210625/issledovanie-1738571185.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_fa9f626919a8a59c06a3ce999e9fd2d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, социальные сети, инфосистемы джет
Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
Эксперт Волгина сообщила, что публиковать чужое фото в соцсетях можно лишь в трех случаях
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Только в трех случаях публикация личного фото гражданина в чужих соцсетях без его считается правомерной, рассказала агентству "Прайм"
младший аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет
" Мария Волгина.
Речь идет о ситуациях, когда фотографии используются в государственных, общественных или иных публичных интересах; съёмка проводилась в общественном месте или на публичном мероприятии; когда человек позировал за плату, отмечает эксперт, добавляя, что согласно российскому законодательству, публикация и дальнейшее использование фото гражданина возможно только с согласия этого гражданина.
"Если фотография получена и используется в интернете с нарушением указанных условий, человек, изображенный на ней, имеет полное право требовать её удаления и прекращения ее дальнейшего распространения", — объясняет Волгина. По ее словам, человек, чьи права нарушает публикация фото без его согласия, имеет право потребовать компенсацию морального вреда.
Чтобы удалить личное фото из чужих соцсетей, собеседница агентства советует обратиться напрямую к тому, кто опубликовал изображение, с требованием удалить контент и предупреждением об ответственности и последствиях в случае отказа. Кроме того, можно обратиться в службу поддержки соцсети, в которой опубликовано фото. Если и она не отреагировала на требование, то необходимо добиваться удаления фото через суд.