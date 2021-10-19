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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/forum-1755287565.html
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября на площадке отеля Mriya Resort & SPA в Крыму, перенесен на... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T20:33
2021-10-19T20:44
распространение коронавируса
ялтинский международный экономический форум
экономика
республика крым
сергей аксенов (политик)
mriya resort & spa
россия
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября на площадке отеля Mriya Resort &amp; SPA в Крыму, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов."По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране", - сказал Аксенов.Он добавил, что как только позволит ситуация, форум обязательно состоится."Приношу извинения приглашенным гостям. Будем планировать проведение ЯМЭФ на следующий год", – добавил Аксенов.Хуснуллин, который возглавляет оргкомитет форума, также подтвердил эту информацию."Как вы знаете, в ноябре у нас был запланирован Ялтинский международный экономический форум. К сожалению, ситуация с коронавирусом снова ухудшается, и мы с главой Крыма Сергеем Аксеновым приняли решение отменить форум в этом году! Мы обязательно ещё увидимся с вами на площадках форума, когда ситуация с вирусом улучшится", - написал Хуснуллин в Instagram.В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября.В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участи представители 79 стран, а в 2021 году ожидались представители из 96, сообщили ранее организаторы. Всего на форуме планировалось 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация – инструменты успеха.Форум в Ялте - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников форума превысило 4,5 тысячи.
https://ria.ru/20190418/1552814655.html
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республика крым
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ялтинский международный экономический форум, экономика, республика крым, сергей аксенов (политик), mriya resort & spa, россия, коронавирус в россии
20:33 19.10.2021 (обновлено: 20:44 19.10.2021)
 
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Ялтинский экономический форум перенесли с ноября на 2022 год из-за коронавируса

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛоготип Ялтинского международного экономического форума в Крыму
Логотип Ялтинского международного экономического форума в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября на площадке отеля Mriya Resort & SPA в Крыму, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
"По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране", - сказал Аксенов.
Он добавил, что как только позволит ситуация, форум обязательно состоится.
"Приношу извинения приглашенным гостям. Будем планировать проведение ЯМЭФ на следующий год", – добавил Аксенов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Ялте. 18 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 18.04.2019
18 апреля 2019, 16:51
Ялтинский международный экономический форум
Хуснуллин, который возглавляет оргкомитет форума, также подтвердил эту информацию.
"Как вы знаете, в ноябре у нас был запланирован Ялтинский международный экономический форум. К сожалению, ситуация с коронавирусом снова ухудшается, и мы с главой Крыма Сергеем Аксеновым приняли решение отменить форум в этом году! Мы обязательно ещё увидимся с вами на площадках форума, когда ситуация с вирусом улучшится", - написал Хуснуллин в Instagram.
В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября.
В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участи представители 79 стран, а в 2021 году ожидались представители из 96, сообщили ранее организаторы. Всего на форуме планировалось 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация – инструменты успеха.
Форум в Ялте - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников форума превысило 4,5 тысячи.
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Распространение коронавирусаЯлтинский международный экономический форумЭкономикаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Mriya Resort & SpaРоссияКоронавирус в России
 
 
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