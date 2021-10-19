https://ria.ru/20211019/forum-1755287565.html

Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021

Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября на площадке отеля Mriya Resort & SPA в Крыму, перенесен на... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T20:33

2021-10-19T20:33

2021-10-19T20:44

распространение коронавируса

ялтинский международный экономический форум

экономика

республика крым

сергей аксенов (политик)

mriya resort & spa

россия

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября на площадке отеля Mriya Resort & SPA в Крыму, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов."По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране", - сказал Аксенов.Он добавил, что как только позволит ситуация, форум обязательно состоится."Приношу извинения приглашенным гостям. Будем планировать проведение ЯМЭФ на следующий год", – добавил Аксенов.Хуснуллин, который возглавляет оргкомитет форума, также подтвердил эту информацию."Как вы знаете, в ноябре у нас был запланирован Ялтинский международный экономический форум. К сожалению, ситуация с коронавирусом снова ухудшается, и мы с главой Крыма Сергеем Аксеновым приняли решение отменить форум в этом году! Мы обязательно ещё увидимся с вами на площадках форума, когда ситуация с вирусом улучшится", - написал Хуснуллин в Instagram.В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября.В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участи представители 79 стран, а в 2021 году ожидались представители из 96, сообщили ранее организаторы. Всего на форуме планировалось 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация – инструменты успеха.Форум в Ялте - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников форума превысило 4,5 тысячи.

https://ria.ru/20190418/1552814655.html

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755215132.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялтинский международный экономический форум, экономика, республика крым, сергей аксенов (политик), mriya resort & spa, россия, коронавирус в россии