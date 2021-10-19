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ФБР эвакуировало джип от особняка семьи Дерипаски в Вашингтоне

ФБР эвакуировало джип от особняка семьи Дерипаски в Вашингтоне - РИА Новости, 19.10.2021

ФБР эвакуировало джип от особняка семьи Дерипаски в Вашингтоне

Агенты ФБР эвакуировали черный джип, припаркованный у особняка родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T22:27

2021-10-19T22:27

2021-10-19T22:27

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канада

олег дерипаска

ford motor

фбр

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Агенты ФБР эвакуировали черный джип, припаркованный у особняка родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.В двухэтажном доме в фешенебельном районе американской столицы с утра идет обыск, причины которого правоохранительные органы не объясняют.Автомобиль марки Ford Edge выехал своим ходом за ворота, где его погрузили на эвакуатор. Ранее агенты ФБР обыскали машину.Судя по открытым базам данным, джип был выпущен в 2013 году в Канаде. Раскрывать данные о владельцах законодательство Вашингтона не разрешает.

вашингтон (город)

канада

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вашингтон (город), канада, олег дерипаска, ford motor, фбр