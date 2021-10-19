https://ria.ru/20211019/dtp-1755287673.html
В ДР Конго погибли не менее 50 человек при падении грузовика в реку
В ДР Конго погибли не менее 50 человек при падении грузовика в реку - РИА Новости, 19.10.2021
В ДР Конго погибли не менее 50 человек при падении грузовика в реку
Не менее 50 человек погибли в ДТП с грузовиком на юге Демократической республики Конго (ДРК) сообщает местное издание Actualite со ссылкой на региональные... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T20:34
2021-10-19T20:34
2021-10-19T20:34
в мире
дтп
демократическая республика конго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579647153_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba4350c02cd95235827916c81f5a1991.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Не менее 50 человек погибли в ДТП с грузовиком на юге Демократической республики Конго (ДРК) сообщает местное издание Actualite со ссылкой на региональные власти.Потерявший управление грузовик упал в реку Калуме-Нгонго в провинции Верхняя Катанга."Он перевозил более 50 человек, спаслись только двое", - заявил представитель правительства провинции Жозеф Каюмба.Водолазы продолжают спасательно-поисковую операцию на месте инцидента, число погибших может увеличиться.
https://ria.ru/20211010/witches-1753729450.html
демократическая республика конго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579647153_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dee9fab000304a234d66e4988a63acf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дтп, демократическая республика конго
В ДР Конго погибли не менее 50 человек при падении грузовика в реку
В Демократической республики Конго погибли около 50 человек при падении грузовика в реку