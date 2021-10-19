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В ДР Конго погибли не менее 50 человек при падении грузовика в реку

В ДР Конго погибли не менее 50 человек при падении грузовика в реку - РИА Новости, 19.10.2021

В ДР Конго погибли не менее 50 человек при падении грузовика в реку

Не менее 50 человек погибли в ДТП с грузовиком на юге Демократической республики Конго (ДРК) сообщает местное издание Actualite со ссылкой на региональные... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T20:34

2021-10-19T20:34

2021-10-19T20:34

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Не менее 50 человек погибли в ДТП с грузовиком на юге Демократической республики Конго (ДРК) сообщает местное издание Actualite со ссылкой на региональные власти.Потерявший управление грузовик упал в реку Калуме-Нгонго в провинции Верхняя Катанга."Он перевозил более 50 человек, спаслись только двое", - заявил представитель правительства провинции Жозеф Каюмба.Водолазы продолжают спасательно-поисковую операцию на месте инцидента, число погибших может увеличиться.

https://ria.ru/20211010/witches-1753729450.html

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в мире, дтп, демократическая республика конго