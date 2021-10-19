https://ria.ru/20211019/donbass-1755181585.html

В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили ЗРК в населенном пункте

В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили ЗРК в населенном пункте - РИА Новости, 19.10.2021

В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили ЗРК в населенном пункте

Украинские силовики разместили бронетехнику и вооружение, в том числе зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Оса", в подконтрольном Киеву населенном пункте Попасная у РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:51

2021-10-19T12:51

2021-10-19T12:51

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ЛУГАНСК, 19 окт – РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику и вооружение, в том числе зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Оса", в подконтрольном Киеву населенном пункте Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявили во вторник журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Народная милиция ЛНР не раз обвиняла украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.Он уточнил, что в течение прошедших суток разведка ЛНР выявила в жилом районе Попасной ЗРК "Оса" и бронетехнику.

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/lnr-1755104944.html

https://ria.ru/20211015/stskk-1754772862.html

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в мире, украина, киев, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр