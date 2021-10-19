18:34 19.10.2021 (обновлено: 18:35 19.10.2021)
Отказ НАТО от равноправного диалога привел к закрытию миссии в России
Дипломат в Вене Гаврилов: отказ НАТО от равноправного диалога привел к закрытию миссии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
ВЕНА, 19 окт - РИА Новости. Отказ НАТО от равноправного диалога и совместной работы по вопросам деэскалации напряжённости в Европе привели к приостановке деятельности российской миссии при альянсе, заявил во вторник глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, фиксация в официальных документах Североатлантического альянса линии на "сдерживание" России, провозглашение её в качестве противника, провокационные политика и практика вблизи российских рубежей привели отношения по линии Россия-НАТО к низшей точке со времён холодной войны.
"Решение о приостановке деятельности российской миссии при Международном секретариате блока в Брюсселе – последствие отказа натовцев от равноправного диалога и совместной работы по вопросам деэскалации напряжённости в Европе. Со своей стороны продолжаем работу по созданию условий для стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития страны без втягивания в затратную гонку вооружений", - сказал Гаврилов на семинаре в рамках "Структурированного диалога".
Он подчеркнул, что одной из ключевых задач Москва считает развитие взаимовыгодного сотрудничества с вооруженными силами зарубежных государств.
"Уделяем особое внимание расширению связей с государствами - участниками СНГ, укреплению коллективных сил ОДКБ, а также развитию военной составляющей ШОС. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с военными ведомствами государств-участников ОБСЕ на базе взаимного уважения и учёта интересов", - заключил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
Вчера, 13:55Лавров заявил, что НАТО игнорирует Россию