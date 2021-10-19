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Отказ НАТО от равноправного диалога привел к закрытию миссии в России

Отказ НАТО от равноправного диалога привел к закрытию миссии в России - РИА Новости, 19.10.2021

Отказ НАТО от равноправного диалога привел к закрытию миссии в России

Отказ НАТО от равноправного диалога и совместной работы по вопросам деэскалации напряжённости в Европе привели к приостановке деятельности российской миссии при РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:34

2021-10-19T18:34

2021-10-19T18:35

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константин гаврилов

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ВЕНА, 19 окт - РИА Новости. Отказ НАТО от равноправного диалога и совместной работы по вопросам деэскалации напряжённости в Европе привели к приостановке деятельности российской миссии при альянсе, заявил во вторник глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.По его словам, фиксация в официальных документах Североатлантического альянса линии на "сдерживание" России, провозглашение её в качестве противника, провокационные политика и практика вблизи российских рубежей привели отношения по линии Россия-НАТО к низшей точке со времён холодной войны."Решение о приостановке деятельности российской миссии при Международном секретариате блока в Брюсселе – последствие отказа натовцев от равноправного диалога и совместной работы по вопросам деэскалации напряжённости в Европе. Со своей стороны продолжаем работу по созданию условий для стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития страны без втягивания в затратную гонку вооружений", - сказал Гаврилов на семинаре в рамках "Структурированного диалога".Он подчеркнул, что одной из ключевых задач Москва считает развитие взаимовыгодного сотрудничества с вооруженными силами зарубежных государств."Уделяем особое внимание расширению связей с государствами - участниками СНГ, укреплению коллективных сил ОДКБ, а также развитию военной составляющей ШОС. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с военными ведомствами государств-участников ОБСЕ на базе взаимного уважения и учёта интересов", - заключил он.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.

https://ria.ru/20211019/voyna-1755235425.html

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европа, москва, одкб, снг, сергей лавров, обсе, россия, константин гаврилов