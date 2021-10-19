https://ria.ru/20211019/devochki-1755135479.html
Полиция нашла пропавших на севере Красноярского края 11-летних девочек
Полиция нашла пропавших на севере Красноярского края 11-летних девочек - РИА Новости, 19.10.2021
Полиция нашла пропавших на севере Красноярского края 11-летних девочек
Полиция нашла двух 11-летних девочек, пропавших накануне в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T07:15
2021-10-19T07:15
2021-10-19T10:50
происшествия
красноярский край
дудинка
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КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Полиция нашла двух 11-летних девочек, пропавших накануне в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Нашлись. Спали в подъезде", — рассказали в ведомстве.В понедельник местная жительница сообщила в правоохранительные органы о пропаже падчерицы. Полиция выяснила, что школьница могла остаться у подруги-сверстницы, однако последняя также не ночевала дома. На поиски детей был ориентирован весь личный состав уголовного розыска.
https://ria.ru/20211019/krasnoyarsk-1755134341.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, дудинка
07:15 19.10.2021 (обновлено: 10:50 19.10.2021)
Полиция нашла пропавших на севере Красноярского края 11-летних девочек
Полиция нашла пропавших на севере Красноярского края 11-летних девочек спящими в подъезде