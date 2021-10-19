https://ria.ru/20211019/devochki-1755135479.html

Полиция нашла пропавших на севере Красноярского края 11-летних девочек

Полиция нашла пропавших на севере Красноярского края 11-летних девочек - РИА Новости, 19.10.2021

Полиция нашла пропавших на севере Красноярского края 11-летних девочек

Полиция нашла двух 11-летних девочек, пропавших накануне в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T07:15

2021-10-19T07:15

2021-10-19T10:50

происшествия

красноярский край

дудинка

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КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Полиция нашла двух 11-летних девочек, пропавших накануне в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Нашлись. Спали в подъезде", — рассказали в ведомстве.В понедельник местная жительница сообщила в правоохранительные органы о пропаже падчерицы. Полиция выяснила, что школьница могла остаться у подруги-сверстницы, однако последняя также не ночевала дома. На поиски детей был ориентирован весь личный состав уголовного розыска.

https://ria.ru/20211019/krasnoyarsk-1755134341.html

красноярский край

дудинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярский край, дудинка