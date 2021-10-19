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В Нью-Йорке перекрыли улицу, где может находиться собственность Дерипаски
В Нью-Йорке перекрыли улицу, где может находиться собственность Дерипаски - РИА Новости, 19.10.2021
В Нью-Йорке перекрыли улицу, где может находиться собственность Дерипаски
ФБР перекрыла улицу Гэй-стрит в Нью-Йорке, где, по некоторым данным, может находиться собственность родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T21:24
2021-10-19T21:24
2021-10-19T21:40
сша
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олег дерипаска
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НЬЮ-ЙОРК, 19 окт - РИА Новости. ФБР перекрыла улицу Гэй-стрит в Нью-Йорке, где, по некоторым данным, может находиться собственность родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники ФБР не ответили на вопросы, связаны ли их действия с российским бизнесменом.Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как территорию в сопровождении автомашин с мигалками покинул большой фургон.Во вторник сотрудники ФБР начали работу в вашингтонском особняке, который считался домом российского бизнесмена Олега Дерипаски. Позже представитель бизнесмена уточнил РИА Новости, что обыски проводятся в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне на основании ордеров, связанных с санкциями США, при этом сам бизнесмен не является собственником домов.
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Сотрудники ФБР перекрыли улицу в Нью-Йорке в связи с обысками в домах семьи Дерипаски
Сотрудники ФБР перекрыли улицу в Нью-Йорке в связи с обысками в домах семьи Дерипаски
2021-10-19T21:24
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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сша, нью-йорк (город), олег дерипаска, фбр, в мире, вашингтон (город), видео
21:24 19.10.2021 (обновлено: 21:40 19.10.2021)
В Нью-Йорке перекрыли улицу, где может находиться собственность Дерипаски
В Нью-Йорке перекрыли улицу, где может находиться собственность, связанная с Дерипаской