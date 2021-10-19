https://ria.ru/20211019/deripaska-1755292918.html

В Нью-Йорке перекрыли улицу, где может находиться собственность Дерипаски

В Нью-Йорке перекрыли улицу, где может находиться собственность Дерипаски - РИА Новости, 19.10.2021

В Нью-Йорке перекрыли улицу, где может находиться собственность Дерипаски

ФБР перекрыла улицу Гэй-стрит в Нью-Йорке, где, по некоторым данным, может находиться собственность родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски,... РИА Новости, 19.10.2021

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сша

нью-йорк (город)

олег дерипаска

фбр

в мире

вашингтон (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 19 окт - РИА Новости. ФБР перекрыла улицу Гэй-стрит в Нью-Йорке, где, по некоторым данным, может находиться собственность родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники ФБР не ответили на вопросы, связаны ли их действия с российским бизнесменом.Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как территорию в сопровождении автомашин с мигалками покинул большой фургон.Во вторник сотрудники ФБР начали работу в вашингтонском особняке, который считался домом российского бизнесмена Олега Дерипаски. Позже представитель бизнесмена уточнил РИА Новости, что обыски проводятся в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне на основании ордеров, связанных с санкциями США, при этом сам бизнесмен не является собственником домов.

сша

нью-йорк (город)

вашингтон (город)

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Сотрудники ФБР перекрыли улицу в Нью-Йорке в связи с обысками в домах семьи Дерипаски Сотрудники ФБР перекрыли улицу в Нью-Йорке в связи с обысками в домах семьи Дерипаски 2021-10-19T21:24 true PT0M13S

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