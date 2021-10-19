https://ria.ru/20211019/deripaska-1755290562.html
Обвинения против Дерипаски в США не выдвигались, сообщили СМИ
Обвинения против Дерипаски в США не выдвигались, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2021
Обвинения против Дерипаски в США не выдвигались, сообщили СМИ
Обвинения против российского бизнесмена Олега Дерипаски, в домах родственников которого в США идут обыски, не выдвигались, сообщает телеканал ABC News со... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T20:57
2021-10-19T20:57
2021-10-19T21:10
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олег дерипаска
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Обвинения против российского бизнесмена Олега Дерипаски, в домах родственников которого в США идут обыски, не выдвигались, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. "Никаких обвинений против Дерипаски не выдвигалось", - говорится в сообщении на сайте телеканала.Во вторник сотрудники ФБР начали работу в вашингтонском особняке, который считался домом российского бизнесмена Олега Дерипаски. Позже представитель бизнесмена уточнил РИА Новости, что обыски проводятся в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне на основании ордеров, связанных с санкциями США, при этом сам бизнесмен не является собственником домов.
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сша, олег дерипаска, в мире, вашингтон (город), нью-йорк (город), жилье
20:57 19.10.2021 (обновлено: 21:10 19.10.2021)
Обвинения против Дерипаски в США не выдвигались, сообщили СМИ
ABC News: никаких обвинений против российского бизнесмена Дерипаски в США не выдвигалось