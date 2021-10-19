https://ria.ru/20211019/deputat-1755233586.html

Челябинского депутата обвинили в хищении 54 миллионов рублей

Челябинского депутата обвинили в хищении 54 миллионов рублей - РИА Новости, 19.10.2021

Челябинского депутата обвинили в хищении 54 миллионов рублей

Гендиректор стройкомпании "Уралспецмонтаж" в Челябинской области Кумар Айткалиев, также являющийся депутатом горсобрания ЗАТО Трехгорный, задержан, он... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:03

2021-10-19T16:03

2021-10-19T16:03

происшествия

челябинская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Гендиректор стройкомпании "Уралспецмонтаж" в Челябинской области Кумар Айткалиев, также являющийся депутатом горсобрания ЗАТО Трехгорный, задержан, он обвиняется в мошенничестве при выполнении работ по госконтракту на более чем 54 миллиона рублей.Как сообщает СУСК РФ по региону, в 2016-2020 годах обвиняемым в органы федерального казначейства представлены фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках госконтракта, по ним похищено более 54 миллиона рублей. Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по области."Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области генеральному директору акционерного общества "Уралспецмонтаж" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Мужчина задержан, следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СУСК, не называя фамилии обвиняемого.В УФСБ РИА Новости пояснили, что задержан Кумар Айткалиев.По данным сайта городского собрания ЗАТО Трехгорный, Айткалиев, являющийся депутатом горсобрания, в 1999 году создал и возглавил строительную фирму ЗАО "Уралспецмонтаж". Айткалиев избирался в собрание несколько раз подряд, избран депутатом по избирательному округу №2.

https://ria.ru/20210825/udo-1747274043.html

https://ria.ru/20210803/khischenie-1744186996.html

челябинская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия