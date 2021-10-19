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Украинский депутат пожалел об отсутствии российского гражданства
Украинский депутат пожалел об отсутствии российского гражданства - РИА Новости, 19.10.2021
Украинский депутат пожалел об отсутствии российского гражданства
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива сожалеет, что у него нет "российских кураторов" и российского... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:01
2021-10-19T12:01
в мире
украина
киев
виталий кличко
служба безопасности украины
илья кива
дмитрий кулеба
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива сожалеет, что у него нет "российских кураторов" и российского гражданства.Ранее Кива поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему сил, божьего благословения и здоровья. После этого украинская партия "Удар" мэра Киева Виталия Кличко предложила лишить Киву гражданства и открыть уголовное дело по статье "госизмена"."Вчера на очередном совещании СБУ была поставлена задача выявить все мои контакты с представителями РФ, определить кураторов, определить политтехнологов, а также проверить меня на наличие российского гражданства. Хочу официально заявить СБУ и всем правоохранительным структурам, что, к сожалению, у меня нет российских кураторов, к сожалению, у меня нет российских политтехнологов и, к сожалению, у меня нет российского гражданства. Всему, наверное, свое время или пока я хорошо справляюсь и без этого", - сказал Кива в видеообращении, опубликованном в Facebook.По конституции на Украине действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не с РФ.
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в мире, украина, киев, виталий кличко, служба безопасности украины, илья кива, дмитрий кулеба, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
12:01 19.10.2021
 
Украинский депутат пожалел об отсутствии российского гражданства

Украинский депутат Кива пожалел об отсутствии у него российских "кураторов" и гражданства

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
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КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива сожалеет, что у него нет "российских кураторов" и российского гражданства.
Ранее Кива поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему сил, божьего благословения и здоровья. После этого украинская партия "Удар" мэра Киева Виталия Кличко предложила лишить Киву гражданства и открыть уголовное дело по статье "госизмена".
"Вчера на очередном совещании СБУ была поставлена задача выявить все мои контакты с представителями РФ, определить кураторов, определить политтехнологов, а также проверить меня на наличие российского гражданства. Хочу официально заявить СБУ и всем правоохранительным структурам, что, к сожалению, у меня нет российских кураторов, к сожалению, у меня нет российских политтехнологов и, к сожалению, у меня нет российского гражданства. Всему, наверное, свое время или пока я хорошо справляюсь и без этого", - сказал Кива в видеообращении, опубликованном в Facebook.
По конституции на Украине действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не с РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 11:04
"Ведь это братские народы!" Украинский депутат поддержал статью Путина
 
В миреУкраинаКиевВиталий КличкоСлужба безопасности УкраиныИлья КиваДмитрий КулебаОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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