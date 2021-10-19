https://ria.ru/20211019/deputat-1755171817.html

Украинский депутат пожалел об отсутствии российского гражданства

Украинский депутат пожалел об отсутствии российского гражданства - РИА Новости, 19.10.2021

Украинский депутат пожалел об отсутствии российского гражданства

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива сожалеет, что у него нет "российских кураторов" и российского... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:01

2021-10-19T12:01

2021-10-19T12:01

в мире

украина

киев

виталий кличко

служба безопасности украины

илья кива

дмитрий кулеба

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива сожалеет, что у него нет "российских кураторов" и российского гражданства.Ранее Кива поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему сил, божьего благословения и здоровья. После этого украинская партия "Удар" мэра Киева Виталия Кличко предложила лишить Киву гражданства и открыть уголовное дело по статье "госизмена"."Вчера на очередном совещании СБУ была поставлена задача выявить все мои контакты с представителями РФ, определить кураторов, определить политтехнологов, а также проверить меня на наличие российского гражданства. Хочу официально заявить СБУ и всем правоохранительным структурам, что, к сожалению, у меня нет российских кураторов, к сожалению, у меня нет российских политтехнологов и, к сожалению, у меня нет российского гражданства. Всему, наверное, свое время или пока я хорошо справляюсь и без этого", - сказал Кива в видеообращении, опубликованном в Facebook.По конституции на Украине действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не с РФ.

https://ria.ru/20210713/statya-1741045003.html

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в мире, украина, киев, виталий кличко, служба безопасности украины, илья кива, дмитрий кулеба, оппозиционная платформа - за жизнь, россия