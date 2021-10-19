https://ria.ru/20211019/covid-19-1755210922.html

Мишустин назвал принятые меры против COVID-19 необходимыми

Мишустин назвал принятые меры против COVID-19 необходимыми - РИА Новости, 19.10.2021

Мишустин назвал принятые меры против COVID-19 необходимыми

Предложенные вынужденные меры для сдерживания коронавируса сейчас необходимы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:33

2021-10-19T14:33

2021-10-19T14:39

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Предложенные вынужденные меры для сдерживания коронавируса сейчас необходимы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ранее во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с распространения COVID-19. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября. Также она предложила дополнительно поддержать систему ОМС и здравоохранения в объеме 56 миллиардов рублей."Спасибо, Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.),. Действительно, решения эти непростые, сложные, но я бы еще сказал, вынужденные, но необходимые. Число заболевших растет и нужно сдержать распространение опасной инфекции. Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер", - сказал Мишустин, обращаясь к Голиковой.По его словам, за все время борьбы с коронавирусом приобретен немалый опыт и знания, закуплено нужное оборудование, налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов."Но нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться. И в этой ситуации надо действовать на опережение, речь идет о здоровье наших людей", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754614856.html

https://ria.ru/20210929/koronavirus-1752289242.html

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