14:33 19.10.2021 (обновлено: 14:39 19.10.2021)
Мишустин назвал принятые меры против COVID-19 необходимыми
Мишустин назвал меры для сдерживания коронавируса вынужденными, но необходимыми
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Предложенные вынужденные меры для сдерживания коронавируса сейчас необходимы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с распространения COVID-19. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября. Также она предложила дополнительно поддержать систему ОМС и здравоохранения в объеме 56 миллиардов рублей.
"Спасибо, Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.),. Действительно, решения эти непростые, сложные, но я бы еще сказал, вынужденные, но необходимые. Число заболевших растет и нужно сдержать распространение опасной инфекции. Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер", - сказал Мишустин, обращаясь к Голиковой.
По его словам, за все время борьбы с коронавирусом приобретен немалый опыт и знания, закуплено нужное оборудование, налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов.
"Но нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться. И в этой ситуации надо действовать на опережение, речь идет о здоровье наших людей", - отметил Мишустин.