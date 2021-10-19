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В Эквадоре военных вывели на улицы по всей стране для борьбы с насилием
В Эквадоре военных вывели на улицы по всей стране для борьбы с насилием - РИА Новости, 19.10.2021
В Эквадоре военных вывели на улицы по всей стране для борьбы с насилием
Власти Эквадора ввели в стране чрезвычайное положение для борьбы с преступностью и наркотрафиком, сообщил президент Гильермо Лассо. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T05:38
2021-10-19T05:38
в мире
эквадор
гильермо лассо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт - РИА Новости. Власти Эквадора ввели в стране чрезвычайное положение для борьбы с преступностью и наркотрафиком, сообщил президент Гильермо Лассо.Особый упор будет сделан на провинции с высоким уровнем насилия - в частности, на провинции Гуаяс, одной из самых густонаселенных. Военные и полиция 24 часа будут патрулировать улицы, бороться с распространением наркотиков и незаконным оборотом оружия.Лассо пояснил, что главный враг на улицах Эквадора - это наркотрафик. "За последние годы Эквадор превратился из страны, где есть наркотрафик, в страну, где еще и потребляют наркотики. Это не только выражается в количестве потребляемых в стране наркотиков, но и в преступлениях, связанных с продажей. Когда растет наркотрафик, растет и число убийств, грабежей. Более 70% случаев насилия в провинции Гуаяс связаны с торговлей наркотиками", - сказал президент.Лассо напомнил о трагедии, произошедшей в городе Гуаякиль в воскресенье, где в результате перестрелки грабителей и полиции в кафе-мороженом погиб 11-летний мальчик. Президент выразил соболезнования семье ребенка.Ранее в понедельник президент назначил нового министра обороны - им стал генерал Луис Эрнандес. Глава государства поручил ему укрепить вооруженные силы для борьбы с торговлей наркотиками и торговлей людьми.
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в мире, эквадор, гильермо лассо
05:38 19.10.2021
 
В Эквадоре военных вывели на улицы по всей стране для борьбы с насилием

В Эквадоре ввели режим ЧП на всей территории страны для борьбы с преступностью

© Depositphotos / xuraТрущобы в Кито, Эквадор
Трущобы в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Depositphotos / xura
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт - РИА Новости. Власти Эквадора ввели в стране чрезвычайное положение для борьбы с преступностью и наркотрафиком, сообщил президент Гильермо Лассо.

"Немедленно наши вооруженные силы и полиция выйдут на улицы, потому что мы объявляем чрезвычайное положение на всей территории страны", - сказал он в обращении к нации, которое транслировалось в Facebook.

Особый упор будет сделан на провинции с высоким уровнем насилия - в частности, на провинции Гуаяс, одной из самых густонаселенных. Военные и полиция 24 часа будут патрулировать улицы, бороться с распространением наркотиков и незаконным оборотом оружия.
Лассо пояснил, что главный враг на улицах Эквадора - это наркотрафик. "За последние годы Эквадор превратился из страны, где есть наркотрафик, в страну, где еще и потребляют наркотики. Это не только выражается в количестве потребляемых в стране наркотиков, но и в преступлениях, связанных с продажей. Когда растет наркотрафик, растет и число убийств, грабежей. Более 70% случаев насилия в провинции Гуаяс связаны с торговлей наркотиками", - сказал президент.
Лассо напомнил о трагедии, произошедшей в городе Гуаякиль в воскресенье, где в результате перестрелки грабителей и полиции в кафе-мороженом погиб 11-летний мальчик. Президент выразил соболезнования семье ребенка.
Ранее в понедельник президент назначил нового министра обороны - им стал генерал Луис Эрнандес. Глава государства поручил ему укрепить вооруженные силы для борьбы с торговлей наркотиками и торговлей людьми.
Центр временного содержания под стражей в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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В миреЭквадорГильермо Лассо
 
 
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