https://ria.ru/20211019/chp-1755133029.html

В Эквадоре военных вывели на улицы по всей стране для борьбы с насилием

В Эквадоре военных вывели на улицы по всей стране для борьбы с насилием - РИА Новости, 19.10.2021

В Эквадоре военных вывели на улицы по всей стране для борьбы с насилием

Власти Эквадора ввели в стране чрезвычайное положение для борьбы с преступностью и наркотрафиком, сообщил президент Гильермо Лассо. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T05:38

2021-10-19T05:38

2021-10-19T05:38

в мире

эквадор

гильермо лассо

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт - РИА Новости. Власти Эквадора ввели в стране чрезвычайное положение для борьбы с преступностью и наркотрафиком, сообщил президент Гильермо Лассо.Особый упор будет сделан на провинции с высоким уровнем насилия - в частности, на провинции Гуаяс, одной из самых густонаселенных. Военные и полиция 24 часа будут патрулировать улицы, бороться с распространением наркотиков и незаконным оборотом оружия.Лассо пояснил, что главный враг на улицах Эквадора - это наркотрафик. "За последние годы Эквадор превратился из страны, где есть наркотрафик, в страну, где еще и потребляют наркотики. Это не только выражается в количестве потребляемых в стране наркотиков, но и в преступлениях, связанных с продажей. Когда растет наркотрафик, растет и число убийств, грабежей. Более 70% случаев насилия в провинции Гуаяс связаны с торговлей наркотиками", - сказал президент.Лассо напомнил о трагедии, произошедшей в городе Гуаякиль в воскресенье, где в результате перестрелки грабителей и полиции в кафе-мороженом погиб 11-летний мальчик. Президент выразил соболезнования семье ребенка.Ранее в понедельник президент назначил нового министра обороны - им стал генерал Луис Эрнандес. Глава государства поручил ему укрепить вооруженные силы для борьбы с торговлей наркотиками и торговлей людьми.

https://ria.ru/20211004/tyurma-1752921538.html

эквадор

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в мире, эквадор, гильермо лассо