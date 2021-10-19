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В сенате Чехии обсудят лишение Земана полномочий президента

В сенате Чехии обсудят лишение Земана полномочий президента - РИА Новости, 19.10.2021

В сенате Чехии обсудят лишение Земана полномочий президента

Конституционная комиссия сената Чехии начала в 10.00 (11.00 мск) рассмотрение вопроса о процедуре лишения госпитализированного главы страны Милоша Земана... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T11:14

2021-10-19T11:14

2021-10-19T11:14

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ПРАГА, 19 окт – РИА Новости. Конституционная комиссия сената Чехии начала в 10.00 (11.00 мск) рассмотрение вопроса о процедуре лишения госпитализированного главы страны Милоша Земана президентских полномочий в связи с тем, что он, по мнению лечащих врачей, не способен выполнять никакие служебные обязанности, сообщило Чешское ТВ."Члены конституционной комиссии верхней палаты парламента, сената, начали рассмотрение вопроса о процедуре лишения главы страны Милоша Земана по состоянию его здоровья президентских полномочий и их переводе на спикера нижней палаты парламента и премьера", - говорится в сообщении.Ранее глава сената Милош Выстрчил ознакомил журналистов с поступившими по его запросу из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, в котором находится на лечении Земан, документами о состоянии здоровья президента. Согласно им, в настоящее время Земан не способен выполнять никакие служебные обязанности. Кроме того, в связи с характером заболевания Земана долгосрочный прогноз его состояния оценивается как крайне неопределенный и, тем самым, весьма неправдоподобной видится возможность возвращения Земана к исполнению своих обязанностей в обозримом будущем.Окончательное решение о лишении Земана президентских полномочий в соответствии со статьей 66 Конституции Чехии может быть принято большинством голосов на заседаниях верхней и нижней палат парламента.Ближайшее заседание сената состоится 26 октября. Первое заседание нового состава нижней палаты парламента, избранного на выборах 8-9 октября, состоится 8 ноября.

https://ria.ru/20211019/zeman-1755142127.html

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в мире, прага, чехия, милош земан