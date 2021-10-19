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В Москве возбудили административные дела по факту произрастания борщевика
В Москве возбудили административные дела по факту произрастания борщевика - РИА Новости, 25.10.2021
В Москве возбудили административные дела по факту произрастания борщевика
Более 100 административных дел возбуждено по факту произрастания борщевика Сосновского в Москве в этом году, сообщила в ходе круглого стола в Мосгордуме во... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-19T16:11
2021-10-25T16:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
борщевик
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 100 административных дел возбуждено по факту произрастания борщевика Сосновского в Москве в этом году, сообщила в ходе круглого стола в Мосгордуме во вторник заместитель начальника управления государственного экологического контроля столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Скивская."В текущем году инспекторским составом было возбуждено 104 административных дела, вынесено 28 постановлений об административном правонарушении по части 4 статьи 4.17 и дополнительно было выявлено ещё 1114 адресов, на которых произрастает борщевик, из них 113 находится вблизи водоохранных зон", - рассказала Скивская.По её словам, на текущий момент 996 адресов продолжают находиться на контроле у департамента, они будут повторно обследоваться.
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москва, борщевик
16:11 19.10.2021 (обновлено: 16:13 25.10.2021)
 

В Москве возбудили административные дела по факту произрастания борщевика

© РИА Новости / Дмитрий Дебабов / Перейти в фотобанкБорщевик в Тебердинском заповеднике. Архивное фото
Борщевик в Тебердинском заповеднике. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 100 административных дел возбуждено по факту произрастания борщевика Сосновского в Москве в этом году, сообщила в ходе круглого стола в Мосгордуме во вторник заместитель начальника управления государственного экологического контроля столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Скивская.
"В текущем году инспекторским составом было возбуждено 104 административных дела, вынесено 28 постановлений об административном правонарушении по части 4 статьи 4.17 и дополнительно было выявлено ещё 1114 адресов, на которых произрастает борщевик, из них 113 находится вблизи водоохранных зон", - рассказала Скивская.
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По её словам, на текущий момент 996 адресов продолжают находиться на контроле у департамента, они будут повторно обследоваться.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваборщевик
 
 
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