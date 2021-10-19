https://ria.ru/20211019/borschevik-1756158904.html
В Москве возбудили административные дела по факту произрастания борщевика
В Москве возбудили административные дела по факту произрастания борщевика - РИА Новости, 25.10.2021
В Москве возбудили административные дела по факту произрастания борщевика
Более 100 административных дел возбуждено по факту произрастания борщевика Сосновского в Москве в этом году, сообщила в ходе круглого стола в Мосгордуме во... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-19T16:11
2021-10-19T16:11
2021-10-25T16:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
борщевик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150692/75/1506927509_0:442:2069:1606_1920x0_80_0_0_0de6689fd8903b7d00a9dad8eec34b6a.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 100 административных дел возбуждено по факту произрастания борщевика Сосновского в Москве в этом году, сообщила в ходе круглого стола в Мосгордуме во вторник заместитель начальника управления государственного экологического контроля столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Скивская."В текущем году инспекторским составом было возбуждено 104 административных дела, вынесено 28 постановлений об административном правонарушении по части 4 статьи 4.17 и дополнительно было выявлено ещё 1114 адресов, на которых произрастает борщевик, из них 113 находится вблизи водоохранных зон", - рассказала Скивская.По её словам, на текущий момент 996 адресов продолжают находиться на контроле у департамента, они будут повторно обследоваться.
https://ria.ru/20211016/blagoustroystvo-1754852049.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150692/75/1506927509_0:248:2069:1800_1920x0_80_0_0_45ab0972cc39216be277ad75be96a04a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, борщевик