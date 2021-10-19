https://ria.ru/20211019/borschevik-1756158904.html

В Москве возбудили административные дела по факту произрастания борщевика

В Москве возбудили административные дела по факту произрастания борщевика - РИА Новости, 25.10.2021

В Москве возбудили административные дела по факту произрастания борщевика

Более 100 административных дел возбуждено по факту произрастания борщевика Сосновского в Москве в этом году, сообщила в ходе круглого стола в Мосгордуме во... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-19T16:11

2021-10-19T16:11

2021-10-25T16:13

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москва

борщевик

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 100 административных дел возбуждено по факту произрастания борщевика Сосновского в Москве в этом году, сообщила в ходе круглого стола в Мосгордуме во вторник заместитель начальника управления государственного экологического контроля столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Скивская."В текущем году инспекторским составом было возбуждено 104 административных дела, вынесено 28 постановлений об административном правонарушении по части 4 статьи 4.17 и дополнительно было выявлено ещё 1114 адресов, на которых произрастает борщевик, из них 113 находится вблизи водоохранных зон", - рассказала Скивская.По её словам, на текущий момент 996 адресов продолжают находиться на контроле у департамента, они будут повторно обследоваться.

https://ria.ru/20211016/blagoustroystvo-1754852049.html

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москва, борщевик