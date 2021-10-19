Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211019/blokirovka-1755173705.html
Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО
Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО - РИА Новости, 19.10.2021
Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО
Правительство России утвердило правила взаимодействия органов ФСИН с сотовыми операторами для блокировки связи в учреждениях уголовно-исправительной системы,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:07
2021-10-19T12:07
общество
правительство рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_f136423f39e39ab74b941ce51918b9ce.jpg
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Правительство России утвердило правила взаимодействия органов ФСИН с сотовыми операторами для блокировки связи в учреждениях уголовно-исправительной системы, если ею пользуются заключенные, соответствующее постановление кабмина опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации."В соответствии со статьей 64 ФЗ "О связи" правительство РФ постановляет утвердить прилагаемые правила взаимодействия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, его территориальных органов с операторами связи по вопросам прекращения оказания услуг связи по абонентским номерам… в случаях использования указанных абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях следственных изоляторов и исправительных учреждений", - говорится в сообщении.Согласно документу, если в СИЗО или колонии обнаружат, что заключенные незаконно пользуются мобильной связью, то руководитель учреждения должен направить соответствующему оператору уведомление о прекращении оказания услуги. Решение руководитель должен принять не позднее 24 часов с момента обнаружения незаконного пользования связью.Оператор на основании поступившего от руководителя учреждения УИС решения обязан прекратить оказание услуг связи по указанным в решении абонентским номерам физическим лицам и пользователям услугами связи.Услуги связи должны быть прекращены оператором в установленный в решении срок, но не позднее трех суток с момента получения решения. Срок, на который будет отключен абонент, определяет руководитель учреждения в решении.
https://ria.ru/20211014/pytki-1754516278.html
https://ria.ru/20211015/onk-1754800994.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d4683fbe188e7ae8a7b925661aa1476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, правительство рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
12:07 19.10.2021
 
Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО

Правительство утвердило правила блокировки связи в исправительных колониях и СИЗО

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Правительство России утвердило правила взаимодействия органов ФСИН с сотовыми операторами для блокировки связи в учреждениях уголовно-исправительной системы, если ею пользуются заключенные, соответствующее постановление кабмина опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.
"В соответствии со статьей 64 ФЗ "О связи" правительство РФ постановляет утвердить прилагаемые правила взаимодействия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, его территориальных органов с операторами связи по вопросам прекращения оказания услуг связи по абонентским номерам… в случаях использования указанных абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях следственных изоляторов и исправительных учреждений", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 11:24
Москалькова сообщила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях
Согласно документу, если в СИЗО или колонии обнаружат, что заключенные незаконно пользуются мобильной связью, то руководитель учреждения должен направить соответствующему оператору уведомление о прекращении оказания услуги. Решение руководитель должен принять не позднее 24 часов с момента обнаружения незаконного пользования связью.
Оператор на основании поступившего от руководителя учреждения УИС решения обязан прекратить оказание услуг связи по указанным в решении абонентским номерам физическим лицам и пользователям услугами связи.
Услуги связи должны быть прекращены оператором в установленный в решении срок, но не позднее трех суток с момента получения решения. Срок, на который будет отключен абонент, определяет руководитель учреждения в решении.
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 18:51
ОНК запустила горячую линию для жалоб на пытки в российских колониях
 
ОбществоПравительство РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:43В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
12:43Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
12:40В Москве шесть человек спасли при пожаре в жилом доме
12:38Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии
12:37Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей
12:31Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
12:30В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
12:25В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19
12:25Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
12:19Премьер Чехии призвал главу администрации президента к отставке
12:17Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей
12:15Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
12:14Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис
12:13Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
12:13Архиепископ рассказал о строительстве собора РПЦ в Ереване
12:12Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19
12:12В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве
12:09Прокуратура обжаловала домашний арест ректора "Шанинки"
12:08Правительство утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России
12:07Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО
Лента новостейМолния