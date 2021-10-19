https://ria.ru/20211019/blokirovka-1755173705.html

Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО

Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО - РИА Новости, 19.10.2021

Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО

Правительство России утвердило правила взаимодействия органов ФСИН с сотовыми операторами для блокировки связи в учреждениях уголовно-исправительной системы,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:07

2021-10-19T12:07

2021-10-19T12:07

общество

правительство рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Правительство России утвердило правила взаимодействия органов ФСИН с сотовыми операторами для блокировки связи в учреждениях уголовно-исправительной системы, если ею пользуются заключенные, соответствующее постановление кабмина опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации."В соответствии со статьей 64 ФЗ "О связи" правительство РФ постановляет утвердить прилагаемые правила взаимодействия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, его территориальных органов с операторами связи по вопросам прекращения оказания услуг связи по абонентским номерам… в случаях использования указанных абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях следственных изоляторов и исправительных учреждений", - говорится в сообщении.Согласно документу, если в СИЗО или колонии обнаружат, что заключенные незаконно пользуются мобильной связью, то руководитель учреждения должен направить соответствующему оператору уведомление о прекращении оказания услуги. Решение руководитель должен принять не позднее 24 часов с момента обнаружения незаконного пользования связью.Оператор на основании поступившего от руководителя учреждения УИС решения обязан прекратить оказание услуг связи по указанным в решении абонентским номерам физическим лицам и пользователям услугами связи.Услуги связи должны быть прекращены оператором в установленный в решении срок, но не позднее трех суток с момента получения решения. Срок, на который будет отключен абонент, определяет руководитель учреждения в решении.

https://ria.ru/20211014/pytki-1754516278.html

https://ria.ru/20211015/onk-1754800994.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, правительство рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия