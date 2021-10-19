https://ria.ru/20211019/biometriya-1755235126.html

Минтранс рассказал об ожиданиях от внедрения биометрии на транспорте

Минтранс рассказал об ожиданиях от внедрения биометрии на транспорте - РИА Новости, 19.10.2021

Минтранс рассказал об ожиданиях от внедрения биометрии на транспорте

Биометрию на транспорте к 2035 году, как ожидается, будут использовать 80% россиян, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:11

2021-10-19T16:11

2021-10-19T16:12

технологии

шереметьево (аэропорт)

владимир путин

виталий савельев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Биометрию на транспорте к 2035 году, как ожидается, будут использовать 80% россиян, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев."Массовое применение биометрических технологий позволит ускорить прохождение контрольных процедур… Ожидаем, что к 2035 году доля пассажиров, использующих биометрическую идентификацию составит 80% на пригородных, междугородних и международных перевозках", - сказал он на заседании президиума Госсовета "О транспортной стратегии РФ до 2030 с прогнозом до 2035 года".Министр напомнил, что в текущем году уже внедрены такие проекты. Например, технология уже применяется в аэропорту "Шереметьево".Как сообщал в июне РИА Новости представитель "Шереметьево", аэропорт был выбран в качестве первого в России для внедрения регистрации пассажиров через единую биометрическую систему. Биометрия ускоряет процесс обслуживания: при посадке с распознаванием лиц пассажиру требуется всего 1-2 секунды, чтобы пройти через выход. Таким образом, скорость посадки увеличивается вдвое.Во вторник президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета, где рассматривается транспортная стратегия до 2030 года. Стратегия была подготовлена в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития России. В разработке участвовали как федеральные и региональные власти, так и представители бизнеса и профессионального сообщества.Как ожидается, стратегия обеспечит максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех без исключения субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего, прямых пользователей - россиян, проживающих в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны.

https://ria.ru/20211016/moskva-1754867342.html

https://ria.ru/20211013/biometriya-1754303031.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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технологии, шереметьево (аэропорт), владимир путин, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия