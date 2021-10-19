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https://ria.ru/20211019/biometriya-1755235126.html
Минтранс рассказал об ожиданиях от внедрения биометрии на транспорте
Минтранс рассказал об ожиданиях от внедрения биометрии на транспорте - РИА Новости, 19.10.2021
Минтранс рассказал об ожиданиях от внедрения биометрии на транспорте
Биометрию на транспорте к 2035 году, как ожидается, будут использовать 80% россиян, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:11
2021-10-19T16:12
технологии
шереметьево (аэропорт)
владимир путин
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Биометрию на транспорте к 2035 году, как ожидается, будут использовать 80% россиян, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев."Массовое применение биометрических технологий позволит ускорить прохождение контрольных процедур… Ожидаем, что к 2035 году доля пассажиров, использующих биометрическую идентификацию составит 80% на пригородных, междугородних и международных перевозках", - сказал он на заседании президиума Госсовета "О транспортной стратегии РФ до 2030 с прогнозом до 2035 года".Министр напомнил, что в текущем году уже внедрены такие проекты. Например, технология уже применяется в аэропорту "Шереметьево".Как сообщал в июне РИА Новости представитель "Шереметьево", аэропорт был выбран в качестве первого в России для внедрения регистрации пассажиров через единую биометрическую систему. Биометрия ускоряет процесс обслуживания: при посадке с распознаванием лиц пассажиру требуется всего 1-2 секунды, чтобы пройти через выход. Таким образом, скорость посадки увеличивается вдвое.Во вторник президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета, где рассматривается транспортная стратегия до 2030 года. Стратегия была подготовлена в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития России. В разработке участвовали как федеральные и региональные власти, так и представители бизнеса и профессионального сообщества.Как ожидается, стратегия обеспечит максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех без исключения субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего, прямых пользователей - россиян, проживающих в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны.
https://ria.ru/20211016/moskva-1754867342.html
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технологии, шереметьево (аэропорт), владимир путин, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия
16:11 19.10.2021 (обновлено: 16:12 19.10.2021)
 
Минтранс рассказал об ожиданиях от внедрения биометрии на транспорте

Минтранс ожидает, что к 2035 году биометрию будут использовать 80 процентов пассажиров

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТурникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу, которую тестируют на Филевской линии Московского метрополитена
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу, которую тестируют на Филевской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Биометрию на транспорте к 2035 году, как ожидается, будут использовать 80% россиян, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Массовое применение биометрических технологий позволит ускорить прохождение контрольных процедур… Ожидаем, что к 2035 году доля пассажиров, использующих биометрическую идентификацию составит 80% на пригородных, междугородних и международных перевозках", - сказал он на заседании президиума Госсовета "О транспортной стратегии РФ до 2030 с прогнозом до 2035 года".
Министр напомнил, что в текущем году уже внедрены такие проекты. Например, технология уже применяется в аэропорту "Шереметьево".
Как сообщал в июне РИА Новости представитель "Шереметьево", аэропорт был выбран в качестве первого в России для внедрения регистрации пассажиров через единую биометрическую систему. Биометрия ускоряет процесс обслуживания: при посадке с распознаванием лиц пассажиру требуется всего 1-2 секунды, чтобы пройти через выход. Таким образом, скорость посадки увеличивается вдвое.
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Во вторник президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета, где рассматривается транспортная стратегия до 2030 года. Стратегия была подготовлена в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития России. В разработке участвовали как федеральные и региональные власти, так и представители бизнеса и профессионального сообщества.
Как ожидается, стратегия обеспечит максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех без исключения субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего, прямых пользователей - россиян, проживающих в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны.
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ТехнологииШереметьево (аэропорт)Владимир ПутинВиталий СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Россия
 
 
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