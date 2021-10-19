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Туризм
https://ria.ru/20211019/bilety-1755128453.html
"Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов для жителей ДФО
"Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов для жителей ДФО - РИА Новости, 19.10.2021
"Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов для жителей ДФО
"Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока, сообщает во вторник дальневосточное отделение перевозчика. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T01:51
2021-10-19T10:49
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хабаровск
москва
аэрофлот
авиакомпании
туризм
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. "Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока, сообщает во вторник дальневосточное отделение перевозчика.Субсидирование перевозок осуществляется в рамках постановления правительства от 2 марта 2018 года. Билеты по субсидируемому тарифу могут купить все жители ДФО, имеющие постоянную регистрацию в регионе. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.На прошлой неделе сообщалось, что правительство РФ выделило еще 349,6 миллиона рублей на субсидирование авиаперелетов для льготников с территории Дальневосточного федерального округа.
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экономика, хабаровск, москва, аэрофлот, авиакомпании, туризм, россия, новости - туризм
01:51 19.10.2021 (обновлено: 10:49 19.10.2021)
 
"Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов для жителей ДФО

"Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот"
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. "Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока, сообщает во вторник дальневосточное отделение перевозчика.
"Аэрофлот" возобновил продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Правительством на эти цели выделены дополнительные средства, которые позволят увеличить объем льготных пассажирских перевозок. Стоимость авиабилета составляет 7 650 рублей в одну сторону для взрослого и 5 740 рублей для ребенка от двух до 12 лет, включая все таксы и сборы", - говорится в сообщении.
Субсидирование перевозок осуществляется в рамках постановления правительства от 2 марта 2018 года. Билеты по субсидируемому тарифу могут купить все жители ДФО, имеющие постоянную регистрацию в регионе. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.
На прошлой неделе сообщалось, что правительство РФ выделило еще 349,6 миллиона рублей на субсидирование авиаперелетов для льготников с территории Дальневосточного федерального округа.
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11 октября, 12:40
Правительство расширит финансирование программы субсидий авиаперевозок
 
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