https://ria.ru/20211019/bilety-1755128453.html

"Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов для жителей ДФО

"Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов для жителей ДФО - РИА Новости, 19.10.2021

"Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов для жителей ДФО

"Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока, сообщает во вторник дальневосточное отделение перевозчика. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T01:51

2021-10-19T01:51

2021-10-19T10:49

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хабаровск

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аэрофлот

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туризм

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. "Аэрофлот" возобновил продажу субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока, сообщает во вторник дальневосточное отделение перевозчика.Субсидирование перевозок осуществляется в рамках постановления правительства от 2 марта 2018 года. Билеты по субсидируемому тарифу могут купить все жители ДФО, имеющие постоянную регистрацию в регионе. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.На прошлой неделе сообщалось, что правительство РФ выделило еще 349,6 миллиона рублей на субсидирование авиаперелетов для льготников с территории Дальневосточного федерального округа.

https://ria.ru/20211011/aviaperevozki-1753993695.html

хабаровск

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россия

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