Обнять и плакать. Что подготовила для зрителей Уральская биеннале

© Фото : пресс-служба 6-ой Уральской индустриальной биеннале

Одних выходных на Уральскую биеннале не хватит: только в Екатеринбурге семь площадок, где можно увидеть работы 52 авторов из 23 стран. "У нас самый масштабный выпуск из всех, что мы делали", — говорит комиссар биеннале Алиса Прудникова.

Центром стал УОМЗ — Уральский оптико-механический завод, который участвует уже второй раз. Но если в 2018 году это были два цеха, опустевшие после модернизации, то в 2021-м гостей решили пускать на производство.

А предприятие, между прочим, режимное: здесь выпускают не только светофоры с уличными фонарями, но и системы наведения бомб и лазеры для самолетов МиГ-29. Станки от зрителей, правда, отгородили непрозрачным забором, но механическое урчание отчетливо слышно. Так что статус "индустриальной" биеннале снова подтвердила.