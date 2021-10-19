https://ria.ru/20211019/bezrabotitsa-1755215416.html

В Смоленской области снижается уровень безработицы

В Смоленской области снижается уровень безработицы - РИА Новости, 19.10.2021

В Смоленской области снижается уровень безработицы

Уровень безработицы в Смоленской области в этом году снизился в 4,5 раза по сравнению с 2020 годом, сообщил РИА Новости представитель пресс–службы региональной... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:55

2021-10-19T14:55

2021-10-19T14:55

смоленская область

смоленск

ярцевский район

алексей островский

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СМОЛЕНСК, 19 окт – РИА Новости. Уровень безработицы в Смоленской области в этом году снизился в 4,5 раза по сравнению с 2020 годом, сообщил РИА Новости представитель пресс–службы региональной администрации."Всего в этом году трудоустроены 16,5 тысячи человек. С начала года работодателями заявлено порядка 36 тысяч вакансий, что на восемь тысяч больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. На них уже трудоустроены порядка 11,5 тысяч смолян", – сказал собеседник агентства.По его словам, показатель занятости населения в области вышел на допандемийные значения. Это стало возможным благодаря мерам, реализуемым в области по поручению главы региона."В частности, выпускники смоленских образовательных учреждений имеют возможность пройти стажировку на одном из региональных предприятий. Кроме того, в рамках программы "Содействие занятости населения Смоленской области" молодые люди от 14 до 18 лет могут начать официально работать в свободное от учебы время. Так, в этом году были обеспечены рабочими местами более чем 2,3 тысячи подростков. В приоритетном порядке на временные работы трудоустраиваются несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации", – пояснил представитель пресс–службы.Он добавил, что региональные власти продолжают модернизацию областной службы занятости, главной целью которой является создание современных многофункциональных государственных "кадровых Центров". Один из таких модульных Центров откроется до конца этого года в Смоленске. Кроме того, запланировано, что в 2022-2024 годах преобразования коснутся Центров занятости в Сафоновском, Рославльском и Ярцевском районах."Как бы нас не радовали общие цифры восстановления занятости в регионе нужно помнить, что необходимо продолжать ежедневную работу с каждым обратившимся к нам за помощью человеком индивидуально. Также поручаю дополнительно проработать возможность расширения стажировок для выпускников, а также увеличить количество трудоустроенных подростков в каникулярный период", – сказал губернатор Смоленской области Алексей Островский.-

https://ria.ru/20210608/investsoglasheniya-1736100151.html

смоленск

ярцевский район

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смоленск, ярцевский район, алексей островский