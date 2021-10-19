https://ria.ru/20211019/beremennye-1755227431.html
Мурашко заявил о росте числа беременных с COVID-19 в тяжелом состоянии
Мурашко заявил о росте числа беременных с COVID-19 в тяжелом состоянии - РИА Новости, 19.10.2021
Мурашко заявил о росте числа беременных с COVID-19 в тяжелом состоянии
Количество беременных пациенток с коронавирусом в тяжелом состоянии увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:40
2021-10-19T15:40
2021-10-19T15:40
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МОСКВА, 19 оект - РИА Новости. Количество беременных пациенток с коронавирусом в тяжелом состоянии увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Большее количество пациенток из числа беременных сегодня наблюдается… Количество пациенток, в тяжелом состоянии находящихся, увеличилось по сравнению с предыдущим годом, требующих реанимационной защиты - в два раза", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.Министр подчеркнул, что беременным важно пройти вакцинацию в качестве профилактики болезни и чтобы не допустить ущерба здоровью как матери, так и ребенка.
https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html
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Мурашко заявил о росте числа беременных с COVID-19 в тяжелом состоянии
Мурашко: количество беременных пациенток с COVID-19 в тяжелом состоянии выросло в два раза