https://ria.ru/20211019/beremennye-1755227431.html

Мурашко заявил о росте числа беременных с COVID-19 в тяжелом состоянии

Мурашко заявил о росте числа беременных с COVID-19 в тяжелом состоянии - РИА Новости, 19.10.2021

Мурашко заявил о росте числа беременных с COVID-19 в тяжелом состоянии

Количество беременных пациенток с коронавирусом в тяжелом состоянии увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:40

2021-10-19T15:40

2021-10-19T15:40

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755183297_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_80ec6dab5603ff9fb598b761368ed023.jpg

МОСКВА, 19 оект - РИА Новости. Количество беременных пациенток с коронавирусом в тяжелом состоянии увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Большее количество пациенток из числа беременных сегодня наблюдается… Количество пациенток, в тяжелом состоянии находящихся, увеличилось по сравнению с предыдущим годом, требующих реанимационной защиты - в два раза", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.Министр подчеркнул, что беременным важно пройти вакцинацию в качестве профилактики болезни и чтобы не допустить ущерба здоровью как матери, так и ребенка.

https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии