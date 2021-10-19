15:07 19.10.2021 (обновлено: 16:15 19.10.2021)
В Белгороде открыт первый научно-производственный центр Abbot
© Фото : Пресс-служба компании AbbottВ Белгороде открыт первый научно-производственный центр Abbot
© Фото : Пресс-служба компании Abbott
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Первый Научно-технический производственный центр компании Abbott ("Эбботт"), который должен ускорить процесс локализации производства в России и повысить доступность лекарственных препаратов фирмы, открылся на базе заводе АО "Верофарм" (группа Abbott) в Белгороде, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" старший вице-президент Abbot Самми Карам.
По его словам, центр позволит ускорить процесс трансфера производственных технологий, локализацию международного портфеля компании, а также разработки и выпуска новых высококачественных лекарственных средств на российском рынке.
По его словам, центр позволит ускорить процесс трансфера производственных технологий, локализацию международного портфеля компании, а также разработки и выпуска новых высококачественных лекарственных средств на российском рынке.
"В области фармацевтического производства Abbott уделяет в России равное внимание двум направлениям: обеспечению доступности социально значимых для здравоохранения локальных препаратов "Верофарм", среди которых особое место занимают средства для терапии онкологических заболеваний, а также локализации международных препаратов Abbott, осуществляемых с помощью трансфера технологий", - сказал Карам.
Он отметил, что за пять лет Abbott инвестировала в модернизацию фармацевтического производства "Верофарм" в России 210 миллионов долларов. Инвестиции в создание Научно-технического производственного центра составили 4 миллиона долларов.
На базе предприятия будут выпускаться инженерные и валидационные серии, а также партии для последующего проведения клинических исследований. Все производственные процессы будут выполняться на новейшем оборудовании и масштабироваться в серийное производство в соответствии со стандартами GMP.
В церемонии открытия Центра приняли участие первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Здравоохранение является одной из самых близких к человеку отраслей и, одновременно, одной из самых наукоемких. Поэтому международное сотрудничество в этой сфере особенно важно и ценно", - сказал Осьмаков.
Он напомнил, что в начале октября была представлена новая программа Фарма-2030, которая направлена на развитие современной фармацевтической промышленности. "В ее рамках мы опираемся как на собственно российские ресурсы, так и на международный опыт индустрии", - пояснил Осьмаков.