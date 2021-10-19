https://ria.ru/20211019/bank-1755295248.html

Credit Suisse заплатит 475 миллионов долларов за мошенничество в Мозамбике

Credit Suisse заплатит 475 миллионов долларов за мошенничество в Мозамбике - РИА Новости, 19.10.2021

Credit Suisse заплатит 475 миллионов долларов за мошенничество в Мозамбике

Международный банк Credit Suisse заплатит почти 500 миллионов долларов властям США и Британии за взятки чиновникам Мозамбика, сообщил американский регулятор -... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T21:51

2021-10-19T21:51

2021-10-19T21:51

мозамбик

сша

великобритания

credit suisse

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Международный банк Credit Suisse заплатит почти 500 миллионов долларов властям США и Британии за взятки чиновникам Мозамбика, сообщил американский регулятор - Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC)."Credit Suisse Group AG согласилась заплатить почти 475 миллионов долларов властям США и Великобритании, в том числе почти 100 миллионов SEC, за мошенническую дезинформацию инвесторов и нарушение (американского) закона о коррумпированных действиях за рубежом. Схема включала два размещения бондов и синдицированный кредит, которые собирали средства от имени государственных компаний Мозамбика", - говорится в заявлении регулятора."Согласно постановлению SEC, эти транзакции, по которым было собрано более 1 миллиарда долларов, использовались для скрытой долговой схемы, выплаты откатов находящимся сейчас под следствием инвестбанкирам Credit Suisse и их посредникам, а также для подкупа коррумпированных чиновников Мозамбика", - уточняет регулятор.

https://ria.ru/20190104/1549024247.html

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сша

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мозамбик, сша, великобритания, credit suisse