https://ria.ru/20211019/bank-1755295248.html
Credit Suisse заплатит 475 миллионов долларов за мошенничество в Мозамбике
Credit Suisse заплатит 475 миллионов долларов за мошенничество в Мозамбике - РИА Новости, 19.10.2021
Credit Suisse заплатит 475 миллионов долларов за мошенничество в Мозамбике
Международный банк Credit Suisse заплатит почти 500 миллионов долларов властям США и Британии за взятки чиновникам Мозамбика, сообщил американский регулятор -... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T21:51
2021-10-19T21:51
2021-10-19T21:51
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Международный банк Credit Suisse заплатит почти 500 миллионов долларов властям США и Британии за взятки чиновникам Мозамбика, сообщил американский регулятор - Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC)."Credit Suisse Group AG согласилась заплатить почти 475 миллионов долларов властям США и Великобритании, в том числе почти 100 миллионов SEC, за мошенническую дезинформацию инвесторов и нарушение (американского) закона о коррумпированных действиях за рубежом. Схема включала два размещения бондов и синдицированный кредит, которые собирали средства от имени государственных компаний Мозамбика", - говорится в заявлении регулятора."Согласно постановлению SEC, эти транзакции, по которым было собрано более 1 миллиарда долларов, использовались для скрытой долговой схемы, выплаты откатов находящимся сейчас под следствием инвестбанкирам Credit Suisse и их посредникам, а также для подкупа коррумпированных чиновников Мозамбика", - уточняет регулятор.
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мозамбик, сша, великобритания, credit suisse
Credit Suisse заплатит 475 миллионов долларов за мошенничество в Мозамбике
Банк Credit Suisse заплатит США и Британии 475 миллионов долларов за взятки в Мозамбике