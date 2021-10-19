https://ria.ru/20211019/aviatsiya-1755215866.html
Путин потребовал сделать перелеты малой авиации более доступными
Путин потребовал сделать перелеты малой авиации более доступными - РИА Новости, 19.10.2021
Путин потребовал сделать перелеты малой авиации более доступными
Перелеты малой авиации должны стать более доступными для россиян, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:57
2021-10-19T14:57
2021-10-19T15:18
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авиация
владимир путин
новости - туризм
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Перелеты малой авиации должны стать более доступными для россиян, сообщил президент РФ Владимир Путин."И вновь хочу подчеркнуть, что нужно расширять сеть внутрирегиональных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах. В целом перелеты малой авиации должны стать более доступными для граждан. И предлагаю сегодня подробно обсудить планы системной долгосрочной работы по этому направлению, которые напрямую затрагивают интересы жителей многих наших регионов", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета.
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14:57 19.10.2021 (обновлено: 15:18 19.10.2021)
Путин потребовал сделать перелеты малой авиации более доступными
Путин: перелеты малой авиации должны стать более доступными для россиян