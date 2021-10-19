https://ria.ru/20211019/aviatsiya-1755215866.html

Путин потребовал сделать перелеты малой авиации более доступными

Путин потребовал сделать перелеты малой авиации более доступными - РИА Новости, 19.10.2021

Путин потребовал сделать перелеты малой авиации более доступными

Перелеты малой авиации должны стать более доступными для россиян, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:57

2021-10-19T14:57

2021-10-19T15:18

россия

общество

авиация

владимир путин

новости - туризм

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Перелеты малой авиации должны стать более доступными для россиян, сообщил президент РФ Владимир Путин."И вновь хочу подчеркнуть, что нужно расширять сеть внутрирегиональных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах. В целом перелеты малой авиации должны стать более доступными для граждан. И предлагаю сегодня подробно обсудить планы системной долгосрочной работы по этому направлению, которые напрямую затрагивают интересы жителей многих наших регионов", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета.

https://ria.ru/20211019/proverka-1755213181.html

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2021

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россия, общество, авиация, владимир путин, новости - туризм