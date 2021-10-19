https://ria.ru/20211019/aviasoobschenie-1755129645.html

На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение

На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение - РИА Новости, 19.10.2021

На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение

Снежный циклон приостановил работу аэропорта Анадыря на Чукотке, в городе отменены занятия в школах. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T02:21

2021-10-19T02:21

2021-10-19T10:49

анадырь

чукотское море

берингово море

чукотка

погода

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587612517_0:195:3076:1925_1920x0_80_0_0_03f656b7511460695effe3539a77df1f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Снежный циклон приостановил работу аэропорта Анадыря на Чукотке, в городе отменены занятия в школах.Накануне спасатели предупредили о снежном циклоне с ураганным ветром. На побережье Чукотского моря - порывы ветра до 18 м/с, в континентальной части Анадырского района порывы ветра 18-23 м/с, на побережье Берингова моря порывы ветра до 33 м/с, метель, в Анадыре - порывы ветра 28-33 м/с, метель.Как следует из информации на сайте аэропорта Анадырь, во вторник авиаузел не принимает и не отправляет самолеты из-за метеоусловий, в том числе задержан рейс в Залив Креста, в Ваеги и Марково, Провидения, Лаврентия, Канчалан. Самолеты из этих населенных пунктов также не вылетали. Информация по рейсам будет дана утром 20 октября. Самолеты в другие регионы на вторник не запланированы."Занятия в школах отменены. Автобусы ходят в штатном режиме", - сообщил РИА Новости представитель мэрии Анадыря.

https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754305772.html

анадырь

чукотское море

берингово море

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анадырь, чукотское море, берингово море, чукотка, погода, новости - туризм