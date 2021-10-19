Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211019/aviasoobschenie-1755129645.html
На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение
На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение - РИА Новости, 19.10.2021
На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение
Снежный циклон приостановил работу аэропорта Анадыря на Чукотке, в городе отменены занятия в школах. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T02:21
2021-10-19T10:49
анадырь
чукотское море
берингово море
чукотка
погода
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587612517_0:195:3076:1925_1920x0_80_0_0_03f656b7511460695effe3539a77df1f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Снежный циклон приостановил работу аэропорта Анадыря на Чукотке, в городе отменены занятия в школах.Накануне спасатели предупредили о снежном циклоне с ураганным ветром. На побережье Чукотского моря - порывы ветра до 18 м/с, в континентальной части Анадырского района порывы ветра 18-23 м/с, на побережье Берингова моря порывы ветра до 33 м/с, метель, в Анадыре - порывы ветра 28-33 м/с, метель.Как следует из информации на сайте аэропорта Анадырь, во вторник авиаузел не принимает и не отправляет самолеты из-за метеоусловий, в том числе задержан рейс в Залив Креста, в Ваеги и Марково, Провидения, Лаврентия, Канчалан. Самолеты из этих населенных пунктов также не вылетали. Информация по рейсам будет дана утром 20 октября. Самолеты в другие регионы на вторник не запланированы."Занятия в школах отменены. Автобусы ходят в штатном режиме", - сообщил РИА Новости представитель мэрии Анадыря.
https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754305772.html
анадырь
чукотское море
берингово море
чукотка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587612517_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_ad457e7cfa31924cca1e9ebd464cfa03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анадырь, чукотское море, берингово море, чукотка, погода, новости - туризм
02:21 19.10.2021 (обновлено: 10:49 19.10.2021)
 
На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение

Снежный циклон приостановил работу аэропорта Анадыря на Чукотке

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на жилые дома в городе Анадырь
Вид на жилые дома в городе Анадырь - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Снежный циклон приостановил работу аэропорта Анадыря на Чукотке, в городе отменены занятия в школах.
Накануне спасатели предупредили о снежном циклоне с ураганным ветром. На побережье Чукотского моря - порывы ветра до 18 м/с, в континентальной части Анадырского района порывы ветра 18-23 м/с, на побережье Берингова моря порывы ветра до 33 м/с, метель, в Анадыре - порывы ветра 28-33 м/с, метель.
Как следует из информации на сайте аэропорта Анадырь, во вторник авиаузел не принимает и не отправляет самолеты из-за метеоусловий, в том числе задержан рейс в Залив Креста, в Ваеги и Марково, Провидения, Лаврентия, Канчалан. Самолеты из этих населенных пунктов также не вылетали. Информация по рейсам будет дана утром 20 октября. Самолеты в другие регионы на вторник не запланированы.
"Занятия в школах отменены. Автобусы ходят в штатном режиме", - сообщил РИА Новости представитель мэрии Анадыря.
Медицинский сотрудник делает девушке прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 05:48Распространение коронавируса
На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер
 
АнадырьЧукотское мореБерингово мореЧукоткаПогодаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:43В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
12:43Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
12:40В Москве шесть человек спасли при пожаре в жилом доме
12:38Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии
12:37Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей
12:31Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
12:30В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
12:25В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19
12:25Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
12:19Премьер Чехии призвал главу администрации президента к отставке
12:17Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей
12:15Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
12:14Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис
12:13Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
12:13Архиепископ рассказал о строительстве собора РПЦ в Ереване
12:12Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19
12:12В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве
12:09Прокуратура обжаловала домашний арест ректора "Шанинки"
12:08Правительство утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России
12:07Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО
Лента новостейМолния