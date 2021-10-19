12:09 19.10.2021 (обновлено: 12:27 19.10.2021)
Прокуратура обжаловала домашний арест ректора "Шанинки"
Прокуратура обжаловала домашний арест ректора МВШСЭН Зуева
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прокуратура обжаловала домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в хищении более 21 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"Зарегистрировано апелляционное представление прокурора", - сказала собеседница агентства.
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Тверской райсуд 13 октября отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря, следствие же просило о заключении под стражу. Зуев подозревается в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину он не признает.
Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Ракова по решению Тверского районного суда Москвы заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ.
"Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
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