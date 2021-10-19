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Прокуратура обжаловала домашний арест ректора "Шанинки"
Прокуратура обжаловала домашний арест ректора "Шанинки" - РИА Новости, 19.10.2021
Прокуратура обжаловала домашний арест ректора "Шанинки"
Прокуратура обжаловала домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в хищении более... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:09
2021-10-19T12:27
московская высшая школа социальных и экономических наук
происшествия
москва
марина ракова
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прокуратура обжаловала домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в хищении более 21 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы."Зарегистрировано апелляционное представление прокурора", - сказала собеседница агентства.Тверской райсуд 13 октября отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря, следствие же просило о заключении под стражу. Зуев подозревается в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину он не признает.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Ракова по решению Тверского районного суда Москвы заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ."Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
https://ria.ru/20210930/rakova-1752442673.html
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московская высшая школа социальных и экономических наук, происшествия, москва, марина ракова, россия
12:09 19.10.2021 (обновлено: 12:27 19.10.2021)
 
Прокуратура обжаловала домашний арест ректора "Шанинки"

Прокуратура обжаловала домашний арест ректора МВШСЭН Зуева

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прокуратура обжаловала домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в хищении более 21 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"Зарегистрировано апелляционное представление прокурора", - сказала собеседница агентства.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 10:48
"Шанинка" сотрудничает с МВД по делу экс-замминистра просвещения Раковой
Тверской райсуд 13 октября отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря, следствие же просило о заключении под стражу. Зуев подозревается в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину он не признает.
Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Ракова по решению Тверского районного суда Москвы заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ.
"Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
Артур Стеценко на заседании Тверского суда Москвы. Кадр видео
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Московская высшая школа социальных и экономических наукПроисшествияМоскваМарина РаковаРоссия
 
 
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