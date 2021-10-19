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Наука
https://ria.ru/20211019/apple-1755176296.html
Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей
Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей - РИА Новости, 19.10.2021
Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей
Вместе с новыми гаджетами, представленными Apple на октябрьской презентации, на сайте компании появились и другие аксессуары. Среди них салфетка с фирменным... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:17
2021-10-19T12:17
наука
технологии
купертино
apple
apple iphone
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вместе с новыми гаджетами, представленными Apple на октябрьской презентации, на сайте компании появились и другие аксессуары. Среди них салфетка с фирменным логотипом.Apple предлагает использовать эту салфетку "из мягкого неабразивного материала" для экранов новых MacBook Pro и других устройств компании. В компании утверждают, что тряпочка за 1 990 рублей может безопасно и эффективно очищать дисплеи, в том числе стеклянные панели с нанотекстурой. Именно последняя использована в Pro Display XDR.Удивительно выглядит и пункт в описании салфетки, где утверждается, что она имеет совместимость только с определенными устройствами Apple. Так, старые iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE первого поколения якобы не могут протираться ею.В Купертино любят выпускать аксессуары для своих устройств, нацеленные на фанатов бренда. Например, пару лет назад Apple вместе с блоком Mac Pro предложила комплект колесиков за 70 000 рублей.
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технологии, купертино, apple, apple iphone
12:17 19.10.2021
 

Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей

© AppleСалфетка Apple
Салфетка Apple
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вместе с новыми гаджетами, представленными Apple на октябрьской презентации, на сайте компании появились и другие аксессуары. Среди них салфетка с фирменным логотипом.
Apple предлагает использовать эту салфетку "из мягкого неабразивного материала" для экранов новых MacBook Pro и других устройств компании. В компании утверждают, что тряпочка за 1 990 рублей может безопасно и эффективно очищать дисплеи, в том числе стеклянные панели с нанотекстурой. Именно последняя использована в Pro Display XDR.
Удивительно выглядит и пункт в описании салфетки, где утверждается, что она имеет совместимость только с определенными устройствами Apple. Так, старые iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE первого поколения якобы не могут протираться ею.
В Купертино любят выпускать аксессуары для своих устройств, нацеленные на фанатов бренда. Например, пару лет назад Apple вместе с блоком Mac Pro предложила комплект колесиков за 70 000 рублей.
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