https://ria.ru/20211019/apple-1755176296.html

Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей

Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей - РИА Новости, 19.10.2021

Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей

Вместе с новыми гаджетами, представленными Apple на октябрьской презентации, на сайте компании появились и другие аксессуары. Среди них салфетка с фирменным... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:17

2021-10-19T12:17

2021-10-19T12:17

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вместе с новыми гаджетами, представленными Apple на октябрьской презентации, на сайте компании появились и другие аксессуары. Среди них салфетка с фирменным логотипом.Apple предлагает использовать эту салфетку "из мягкого неабразивного материала" для экранов новых MacBook Pro и других устройств компании. В компании утверждают, что тряпочка за 1 990 рублей может безопасно и эффективно очищать дисплеи, в том числе стеклянные панели с нанотекстурой. Именно последняя использована в Pro Display XDR.Удивительно выглядит и пункт в описании салфетки, где утверждается, что она имеет совместимость только с определенными устройствами Apple. Так, старые iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE первого поколения якобы не могут протираться ею.В Купертино любят выпускать аксессуары для своих устройств, нацеленные на фанатов бренда. Например, пару лет назад Apple вместе с блоком Mac Pro предложила комплект колесиков за 70 000 рублей.

https://ria.ru/20211018/apple-1755112298.html

купертино

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, купертино, apple, apple iphone