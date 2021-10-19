https://ria.ru/20211019/altay-1755182865.html

На Алтае рабочие перевязали мешки с песком георгиевскими лентами

На Алтае рабочие перевязали мешки с песком георгиевскими лентами - РИА Новости, 19.10.2021

На Алтае рабочие перевязали мешки с песком георгиевскими лентами

Следственное управление СК РФ по Республике Алтай начало проверку сообщения о том, что в Горно-Алтайске обнаружили мешки с песком, перевязанные георгиевскими... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:56

2021-10-19T12:56

2021-10-19T13:37

происшествия

горно-алтайск

республика алтай

следственный комитет россии (ск рф)

георгиевская ленточка

россия

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БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Республике Алтай начало проверку сообщения о том, что в Горно-Алтайске обнаружили мешки с песком, перевязанные георгиевскими ленточками, сообщают в ведомстве."Сегодня в ходе мониторинга средств массовой информации в сети интернет в одной из социальных сетей выявлена публикация от 18.10.2021 с фотографиями и видеороликами, на которых запечатлено использование рабочими георгиевской ленты для перевязки строительных мешков с песком при осуществлении ремонта здания по улице П. Сухова, дом 2 в Горно-Алтайске. С целью проверки изложенной в публикации информации следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Фотографии мешков, перевязанных символом Победы, выложила в своём Instagram одна из местных жительниц. Она написала: "Нам не нужны войны и экспансии. Мы сами уничтожаем свою честь и гордость"."В ходе процессуальной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СУСК.

https://ria.ru/20210514/zaderzhanie-1732237672.html

горно-алтайск

республика алтай

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происшествия, горно-алтайск, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф), георгиевская ленточка, россия