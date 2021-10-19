https://ria.ru/20211019/albaniya-1755175015.html

В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве

В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве - РИА Новости, 19.10.2021

В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве

Генпрокуратура Албании решила возбудить дело по статье "убийство" в связи с гибелью четырех туристов из РФ, заявили РИА Новости в посольстве России. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:12

2021-10-19T12:12

2021-10-19T12:18

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гибель россиян в албанском отеле

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БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Генпрокуратура Албании решила возбудить дело по статье "убийство" в связи с гибелью четырех туристов из РФ, заявили РИА Новости в посольстве России."По предложению госполиции Албании генеральная прокуратура Албании приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье "убийство". В ближайшее время ожидаются результаты токсикологической экспертизы", - заявили агентству в диппредставительстве.Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании были найдены тела четырех граждан России. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье.Посольство России в Албании ранее подтвердило факт гибели четырех российских граждан и сообщило, что консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Диппредставительство РФ также указало, что рассчитывает на тщательное расследование албанской стороной причины смерти россиян. Родственники погибших извещены, предстоит репатриация тел на родину.

https://ria.ru/20211017/albaniya-1754953451.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211017/albaniya-1754944528.html

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в мире, албания, россия, гибель россиян в албанском отеле