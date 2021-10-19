https://ria.ru/20211019/albaniya-1755175015.html
В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве
В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве - РИА Новости, 19.10.2021
В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве
Генпрокуратура Албании решила возбудить дело по статье "убийство" в связи с гибелью четырех туристов из РФ, заявили РИА Новости в посольстве России. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:12
2021-10-19T12:12
2021-10-19T12:18
в мире
албания
россия
гибель россиян в албанском отеле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754845288_0:272:2730:1808_1920x0_80_0_0_c50298437919ec84a711826ad91cc7ed.jpg
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Генпрокуратура Албании решила возбудить дело по статье "убийство" в связи с гибелью четырех туристов из РФ, заявили РИА Новости в посольстве России."По предложению госполиции Албании генеральная прокуратура Албании приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье "убийство". В ближайшее время ожидаются результаты токсикологической экспертизы", - заявили агентству в диппредставительстве.Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании были найдены тела четырех граждан России. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье.Посольство России в Албании ранее подтвердило факт гибели четырех российских граждан и сообщило, что консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Диппредставительство РФ также указало, что рассчитывает на тщательное расследование албанской стороной причины смерти россиян. Родственники погибших извещены, предстоит репатриация тел на родину.
https://ria.ru/20211017/albaniya-1754953451.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211017/albaniya-1754944528.html
албания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754845288_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9010c306c71996ce4bb21881130077db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, албания, россия, гибель россиян в албанском отеле
12:12 19.10.2021 (обновлено: 12:18 19.10.2021)
В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве
Генпрокуратура Албании возбудила дело об убийстве после гибели российских туристов