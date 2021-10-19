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В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве
В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве - РИА Новости, 19.10.2021
В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве
Генпрокуратура Албании решила возбудить дело по статье "убийство" в связи с гибелью четырех туристов из РФ, заявили РИА Новости в посольстве России. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:12
2021-10-19T12:18
в мире
албания
россия
гибель россиян в албанском отеле
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БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Генпрокуратура Албании решила возбудить дело по статье "убийство" в связи с гибелью четырех туристов из РФ, заявили РИА Новости в посольстве России."По предложению госполиции Албании генеральная прокуратура Албании приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье "убийство". В ближайшее время ожидаются результаты токсикологической экспертизы", - заявили агентству в диппредставительстве.Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании были найдены тела четырех граждан России. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье.Посольство России в Албании ранее подтвердило факт гибели четырех российских граждан и сообщило, что консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Диппредставительство РФ также указало, что рассчитывает на тщательное расследование албанской стороной причины смерти россиян. Родственники погибших извещены, предстоит репатриация тел на родину.
https://ria.ru/20211017/albaniya-1754953451.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211017/albaniya-1754944528.html
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в мире, албания, россия, гибель россиян в албанском отеле
12:12 19.10.2021 (обновлено: 12:18 19.10.2021)
 
В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве

Генпрокуратура Албании возбудила дело об убийстве после гибели российских туристов

CC BY-SA 4.0 / Dickelbers / Автомобиль полиции Албании
Автомобиль полиции Албании - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Dickelbers /
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Генпрокуратура Албании решила возбудить дело по статье "убийство" в связи с гибелью четырех туристов из РФ, заявили РИА Новости в посольстве России.
"По предложению госполиции Албании генеральная прокуратура Албании приняла решение о возбуждении уголовного дела по статье "убийство". В ближайшее время ожидаются результаты токсикологической экспертизы", - заявили агентству в диппредставительстве.
Герб Албании на одной из площадей в Тиране - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 22:34Туризм
Посольство России в Албании призвало не додумывать детали гибели туристов
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании были найдены тела четырех граждан России. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье.
Посольство России в Албании ранее подтвердило факт гибели четырех российских граждан и сообщило, что консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Диппредставительство РФ также указало, что рассчитывает на тщательное расследование албанской стороной причины смерти россиян. Родственники погибших извещены, предстоит репатриация тел на родину.
Сотрудник полиции Албании - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 19:52В мире
В полиции Албании назвали основную версию гибели российских туристов
 
В миреАлбанияРоссияГибель россиян в албанском отеле
 
 
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