https://ria.ru/20211019/aeroport-1755298558.html
Рейсы из аэропорта в Манчестере перевели в другой терминал
Рейсы из аэропорта в Манчестере перевели в другой терминал - РИА Новости, 19.10.2021
Рейсы из аэропорта в Манчестере перевели в другой терминал
Второй терминал английского аэропорта Манчестер остается закрытым после сообщения о подозрительном пакете, рейсы будут выполняться из первого терминала, сообщил РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T22:31
2021-10-19T22:31
2021-10-19T22:43
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ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости. Второй терминал английского аэропорта Манчестер остается закрытым после сообщения о подозрительном пакете, рейсы будут выполняться из первого терминала, сообщил РИА Новости представитель аэропорта."Второй терминал остается закрытым, пока полиция Большого Манчестера продолжает оценивать сообщения о подозрительном пакете. Все рейсы будут выполняться из первого терминала до дальнейшего уведомления", - сказал он.Ранее во вторник сообщалось, что в аэропорту Манчестера проводится эвакуация после сообщения о подозрительном пакете, реагированием на инцидент руководит полиция Большого Манчестера.Рейсы с терминала в Манчестере переведены в другой терминал из-за подозрительного пакета
https://ria.ru/20211019/evakuatsiya-1755296178.html
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манчестер, в мире, великобритания, большой манчестер
22:31 19.10.2021 (обновлено: 22:43 19.10.2021)
Рейсы из аэропорта в Манчестере перевели в другой терминал
Рейсы из аэропорта в Манчестере перевели в другой терминал из-за подозрительного пакета