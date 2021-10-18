https://ria.ru/20211018/zhivotnye-1755071732.html

В ГД внесут проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных

В ГД внесут проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных - РИА Новости, 18.10.2021

В ГД внесут проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных

Правительство поддержало идею Мособлдумы штрафовать за неправильное содержание домашних животных, рассказал пресс-центр областного парламента. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:59

2021-10-18T16:59

2021-10-18T18:08

общество

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство поддержало идею Мособлдумы штрафовать за неправильное содержание домашних животных, рассказал пресс-центр областного парламента."Правительство Российской Федерации подготовило отзыв по закинициативе Мособлдумы о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных — законопроект поддержан", — говорится в сообщении.Авторы документа отмечают, что на сегодняшний день законодательством прописаны такие правила, но при этом отсутствует ответственность за их нарушения. Таким образом, на практике фактическое применение норм невозможно.По данным пресс-центра, за несоблюдение требований предложено установить штрафы в размере от 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение — от полутора до трех тысяч рублей.На законопроект поступил ряд замечаний. Профильный комитет Мособлдумы доработает его, после чего он будет направлен в Госдуму России.

https://ria.ru/20210920/zhivotnye-1750948677.html

https://ria.ru/20210910/vygul-1749587616.html

россия

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2021

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общество, правительство рф, московская областная дума, госдума рф, здоровье - общество, россия