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В ГД внесут проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных
В ГД внесут проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных - РИА Новости, 18.10.2021
В ГД внесут проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных
Правительство поддержало идею Мособлдумы штрафовать за неправильное содержание домашних животных, рассказал пресс-центр областного парламента. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:59
2021-10-18T18:08
общество
правительство рф
московская областная дума
госдума рф
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство поддержало идею Мособлдумы штрафовать за неправильное содержание домашних животных, рассказал пресс-центр областного парламента."Правительство Российской Федерации подготовило отзыв по закинициативе Мособлдумы о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных — законопроект поддержан", — говорится в сообщении.Авторы документа отмечают, что на сегодняшний день законодательством прописаны такие правила, но при этом отсутствует ответственность за их нарушения. Таким образом, на практике фактическое применение норм невозможно.По данным пресс-центра, за несоблюдение требований предложено установить штрафы в размере от 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение — от полутора до трех тысяч рублей.На законопроект поступил ряд замечаний. Профильный комитет Мособлдумы доработает его, после чего он будет направлен в Госдуму России.
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общество, правительство рф, московская областная дума, госдума рф, здоровье - общество, россия
16:59 18.10.2021 (обновлено: 18:08 18.10.2021)
 
В ГД внесут проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных

Правительство поддержало проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДевушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте
Девушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство поддержало идею Мособлдумы штрафовать за неправильное содержание домашних животных, рассказал пресс-центр областного парламента.
"Правительство Российской Федерации подготовило отзыв по закинициативе Мособлдумы о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных — законопроект поддержан", — говорится в сообщении.
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Авторы документа отмечают, что на сегодняшний день законодательством прописаны такие правила, но при этом отсутствует ответственность за их нарушения. Таким образом, на практике фактическое применение норм невозможно.
По данным пресс-центра, за несоблюдение требований предложено установить штрафы в размере от 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение — от полутора до трех тысяч рублей.
На законопроект поступил ряд замечаний. Профильный комитет Мособлдумы доработает его, после чего он будет направлен в Госдуму России.
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