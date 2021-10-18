https://ria.ru/20211018/zhivotnye-1755071732.html
В ГД внесут проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных
В ГД внесут проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных - РИА Новости, 18.10.2021
В ГД внесут проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных
Правительство поддержало идею Мособлдумы штрафовать за неправильное содержание домашних животных, рассказал пресс-центр областного парламента. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:59
2021-10-18T16:59
2021-10-18T18:08
общество
правительство рф
московская областная дума
госдума рф
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752984320_0:173:3334:2048_1920x0_80_0_0_1d0d524546c675ef76bc189d559ce78a.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство поддержало идею Мособлдумы штрафовать за неправильное содержание домашних животных, рассказал пресс-центр областного парламента."Правительство Российской Федерации подготовило отзыв по закинициативе Мособлдумы о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных — законопроект поддержан", — говорится в сообщении.Авторы документа отмечают, что на сегодняшний день законодательством прописаны такие правила, но при этом отсутствует ответственность за их нарушения. Таким образом, на практике фактическое применение норм невозможно.По данным пресс-центра, за несоблюдение требований предложено установить штрафы в размере от 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение — от полутора до трех тысяч рублей.На законопроект поступил ряд замечаний. Профильный комитет Мособлдумы доработает его, после чего он будет направлен в Госдуму России.
https://ria.ru/20210920/zhivotnye-1750948677.html
https://ria.ru/20210910/vygul-1749587616.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752984320_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d11f84a0bd72cf4fbc66f08b396bb0ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, правительство рф, московская областная дума, госдума рф, здоровье - общество, россия
16:59 18.10.2021 (обновлено: 18:08 18.10.2021)
В ГД внесут проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных
Правительство поддержало проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных