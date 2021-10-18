https://ria.ru/20211018/zhile-1754769744.html

Прожила в ржавой бочке 35 лет. Пенсионеркой из Омска заинтересовался СК

Прожила в ржавой бочке 35 лет. Пенсионеркой из Омска заинтересовался СК - РИА Новости, 18.10.2021

Прожила в ржавой бочке 35 лет. Пенсионеркой из Омска заинтересовался СК

Следственный комитет проверяет, почему бывшая крановщица из Омска с 1986 года живет в ржавой цистерне, оставшейся после ликвидации советского военного завода... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T08:00

2021-10-18T08:00

2021-10-18T13:07

ссср

омск

александр бастрыкин

общероссийский народный фронт

жилье

общество

в россии

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Следственный комитет проверяет, почему бывшая крановщица из Омска с 1986 года живет в ржавой цистерне, оставшейся после ликвидации советского военного завода. Местные чиновники предлагают переехать в дом престарелых, но пенсионерка наотрез отказывается — говорит, что готова сменить бочку лишь на полноценную квартиру.На жизнь — две тысячиВ доме-бочке № 55 по улице Седова нет воды и газа. А два года назад отключили электричество. Светлана Чернова за водой ходит на колонку — за несколько сотен метров. Дом согревает печью-буржуйкой, которая быстро остывает: дрова надо подкидывать каждые три часа.Родственников у 64-летней Черновой нет, переезжать некуда. Снять нормальное жилье она не может. Единственный доход — 14 тысяч рублей пенсии.В прошлом году она взяла микрокредит, чтобы купить газовый котел для отопления. Но вскоре попала в больницу с коронавирусом. Пока там лежала, котел украли. Теперь живет на две тысячи в месяц, а остальное до января 2022-го вынуждена отдавать в счет долга.Чтобы предоставить Светлане квартиру, чиновники требовали документы, подтверждающие законность заселения в цистерну. В том числе планировку жилья — металлического цилиндра длиной около десяти метров. Но этих бумаг у пенсионерки давно нет: потеряла, а восстановить не получается.Бочка вместо заводаВ 2019-м РИА Новости уже рассказывало об омичах, живущих в бочках. Тогда обитаемых цистерн на улице Седова было четыре. Позже все соседи Черновой переехали к родственникам.В советское время рядом с местом, где стоят эти необычные дома, был военный завод. Служебного жилья сотрудникам не хватало. Поэтому некоторые поселились в цистернах-времянках и встали в очередь на квартиры. Руководство составило отдельные списки: по производственной линии выделить жилье могли раньше, чем по общегородской.После распада СССР завод остановился, новые власти не спешили помогать рабочим. Так люди и остались в бочках — без воды, канализации и газа.Зато электричество было. На все четыре цистерны — одна проводка. Зимой обогреватели не справлялись, жильцы спали в одежде. Летом не лучше: железные дома раскалялись на солнце так, что вентилятор не спасал.Два года назад электрический кабель внезапно отрубили в ходе инвентаризации бесхозных городских сетей. Жилищный департамент отказался решать вопрос со светом: бочка "не является домом". При этом Светлана в ней официально прописана — раньше по этому адресу располагался завод.В 2000-м году она встала уже в общегородскую очередь на квартиру. Но с тех пор вверх по списку почти не продвинулась."Не переселят — в суд"Общественники обратили внимание на эту историю недавно — после серии публикаций в местной прессе. Сначала к Черновой приехали волонтеры из ОНФ, привезли продукты.О проблеме узнал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Поручил разобраться в "причинах длительного отсутствия" у пенсионерки нормального дома и доложить.Чернова утверждает, что с проверкой к ней никто пока так и не приехал. Воодушевившись, однако, таким вниманием, сама проявила инициативу: 14 октября обратилась в районную прокуратуру."Заслужила собственный дом"Вскоре после обращения в прокуратуру Черновой позвонили из администрации и сказали, что подыщут подходящие варианты.Соцслужбы несколько раз предлагали пожилой женщине переехать в дом престарелых. Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова в беседе с местными СМИ отмечала, что в очереди на квартиру стоят 20 тысяч жителей Омска, а люди пенсионного возраста могут обращаться в государственные или частные интернаты.Однако сменить хоть и железное, но отдельное жилье на дом престарелых Светлана не согласна. "Чуть ли не насильно заставляли. А я считаю, что заслужила собственный дом. Надеюсь, подыщут квартиру, как я и прошу".Отказывалась Чернова и от других предложений. Например, недавно двое омичей пригласили жить вместе с ними.Светлана говорит, что благодарна всем доброжелателям за предложения. И все же надеется рано или поздно получить собственное нормальное жилье.

https://ria.ru/20211008/invalidnost-1753578142.html

https://ria.ru/20210205/tula-1596034792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, омск, александр бастрыкин, общероссийский народный фронт, жилье, общество, в россии