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Прожила в ржавой бочке 35 лет. Пенсионеркой из Омска заинтересовался СК
Прожила в ржавой бочке 35 лет. Пенсионеркой из Омска заинтересовался СК - РИА Новости, 18.10.2021
Прожила в ржавой бочке 35 лет. Пенсионеркой из Омска заинтересовался СК
Следственный комитет проверяет, почему бывшая крановщица из Омска с 1986 года живет в ржавой цистерне, оставшейся после ликвидации советского военного завода... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T08:00
2021-10-18T13:07
ссср
омск
александр бастрыкин
общероссийский народный фронт
жилье
общество
в россии
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Следственный комитет проверяет, почему бывшая крановщица из Омска с 1986 года живет в ржавой цистерне, оставшейся после ликвидации советского военного завода. Местные чиновники предлагают переехать в дом престарелых, но пенсионерка наотрез отказывается — говорит, что готова сменить бочку лишь на полноценную квартиру.На жизнь — две тысячиВ доме-бочке № 55 по улице Седова нет воды и газа. А два года назад отключили электричество. Светлана Чернова за водой ходит на колонку — за несколько сотен метров. Дом согревает печью-буржуйкой, которая быстро остывает: дрова надо подкидывать каждые три часа.Родственников у 64-летней Черновой нет, переезжать некуда. Снять нормальное жилье она не может. Единственный доход — 14 тысяч рублей пенсии.В прошлом году она взяла микрокредит, чтобы купить газовый котел для отопления. Но вскоре попала в больницу с коронавирусом. Пока там лежала, котел украли. Теперь живет на две тысячи в месяц, а остальное до января 2022-го вынуждена отдавать в счет долга.Чтобы предоставить Светлане квартиру, чиновники требовали документы, подтверждающие законность заселения в цистерну. В том числе планировку жилья — металлического цилиндра длиной около десяти метров. Но этих бумаг у пенсионерки давно нет: потеряла, а восстановить не получается.Бочка вместо заводаВ 2019-м РИА Новости уже рассказывало об омичах, живущих в бочках. Тогда обитаемых цистерн на улице Седова было четыре. Позже все соседи Черновой переехали к родственникам.В советское время рядом с местом, где стоят эти необычные дома, был военный завод. Служебного жилья сотрудникам не хватало. Поэтому некоторые поселились в цистернах-времянках и встали в очередь на квартиры. Руководство составило отдельные списки: по производственной линии выделить жилье могли раньше, чем по общегородской.После распада СССР завод остановился, новые власти не спешили помогать рабочим. Так люди и остались в бочках — без воды, канализации и газа.Зато электричество было. На все четыре цистерны — одна проводка. Зимой обогреватели не справлялись, жильцы спали в одежде. Летом не лучше: железные дома раскалялись на солнце так, что вентилятор не спасал.Два года назад электрический кабель внезапно отрубили в ходе инвентаризации бесхозных городских сетей. Жилищный департамент отказался решать вопрос со светом: бочка "не является домом". При этом Светлана в ней официально прописана — раньше по этому адресу располагался завод.В 2000-м году она встала уже в общегородскую очередь на квартиру. Но с тех пор вверх по списку почти не продвинулась."Не переселят — в суд"Общественники обратили внимание на эту историю недавно — после серии публикаций в местной прессе. Сначала к Черновой приехали волонтеры из ОНФ, привезли продукты.О проблеме узнал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Поручил разобраться в "причинах длительного отсутствия" у пенсионерки нормального дома и доложить.Чернова утверждает, что с проверкой к ней никто пока так и не приехал. Воодушевившись, однако, таким вниманием, сама проявила инициативу: 14 октября обратилась в районную прокуратуру."Заслужила собственный дом"Вскоре после обращения в прокуратуру Черновой позвонили из администрации и сказали, что подыщут подходящие варианты.Соцслужбы несколько раз предлагали пожилой женщине переехать в дом престарелых. Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова в беседе с местными СМИ отмечала, что в очереди на квартиру стоят 20 тысяч жителей Омска, а люди пенсионного возраста могут обращаться в государственные или частные интернаты.Однако сменить хоть и железное, но отдельное жилье на дом престарелых Светлана не согласна. "Чуть ли не насильно заставляли. А я считаю, что заслужила собственный дом. Надеюсь, подыщут квартиру, как я и прошу".Отказывалась Чернова и от других предложений. Например, недавно двое омичей пригласили жить вместе с ними.Светлана говорит, что благодарна всем доброжелателям за предложения. И все же надеется рано или поздно получить собственное нормальное жилье.
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ссср, омск, александр бастрыкин, общероссийский народный фронт, жилье, общество, в россии
08:00 18.10.2021 (обновлено: 13:07 18.10.2021)
 

Прожила в ржавой бочке 35 лет. Пенсионеркой из Омска заинтересовался СК

© РИА Новости / Александр КряжевСветлана Васильевна
Светлана Васильевна - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Следственный комитет проверяет, почему бывшая крановщица из Омска с 1986 года живет в ржавой цистерне, оставшейся после ликвидации советского военного завода. Местные чиновники предлагают переехать в дом престарелых, но пенсионерка наотрез отказывается — говорит, что готова сменить бочку лишь на полноценную квартиру.

На жизнь — две тысячи

В доме-бочке № 55 по улице Седова нет воды и газа. А два года назад отключили электричество. Светлана Чернова за водой ходит на колонку — за несколько сотен метров. Дом согревает печью-буржуйкой, которая быстро остывает: дрова надо подкидывать каждые три часа.
Родственников у 64-летней Черновой нет, переезжать некуда. Снять нормальное жилье она не может. Единственный доход — 14 тысяч рублей пенсии.
© РИА Новости / Александр КряжевНа кухне
На кухне - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
На кухне
В прошлом году она взяла микрокредит, чтобы купить газовый котел для отопления. Но вскоре попала в больницу с коронавирусом. Пока там лежала, котел украли. Теперь живет на две тысячи в месяц, а остальное до января 2022-го вынуждена отдавать в счет долга.
Чтобы предоставить Светлане квартиру, чиновники требовали документы, подтверждающие законность заселения в цистерну. В том числе планировку жилья — металлического цилиндра длиной около десяти метров. Но этих бумаг у пенсионерки давно нет: потеряла, а восстановить не получается.

Бочка вместо завода

В 2019-м РИА Новости уже рассказывало об омичах, живущих в бочках. Тогда обитаемых цистерн на улице Седова было четыре. Позже все соседи Черновой переехали к родственникам.
В советское время рядом с местом, где стоят эти необычные дома, был военный завод. Служебного жилья сотрудникам не хватало. Поэтому некоторые поселились в цистернах-времянках и встали в очередь на квартиры. Руководство составило отдельные списки: по производственной линии выделить жилье могли раньше, чем по общегородской.
© РИА Новости / Александр КряжевДома-бочки в Кировском районе Омска
Дома-бочки в Кировском районе Омска - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Дома-бочки в Кировском районе Омска

"Рядом строили девятиэтажку, обещали в ней двухкомнатную квартиру, — вспоминает Чернова. — Когда распределяли, я на кране работала, и влезла другая женщина, семидесятая в очереди. Позже она продала жилье и уехала в Германию. Я пожаловалась директору. Он пожал плечами: дела у предприятия уже шли плохо, не до меня было".

После распада СССР завод остановился, новые власти не спешили помогать рабочим. Так люди и остались в бочках — без воды, канализации и газа.
Зато электричество было. На все четыре цистерны — одна проводка. Зимой обогреватели не справлялись, жильцы спали в одежде. Летом не лучше: железные дома раскалялись на солнце так, что вентилятор не спасал.
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Два года назад электрический кабель внезапно отрубили в ходе инвентаризации бесхозных городских сетей. Жилищный департамент отказался решать вопрос со светом: бочка "не является домом". При этом Светлана в ней официально прописана — раньше по этому адресу располагался завод.
В 2000-м году она встала уже в общегородскую очередь на квартиру. Но с тех пор вверх по списку почти не продвинулась.

"Жилье почему-то получали другие люди. Я много раз ходила в администрацию, но без толку", — рассказывает пенсионерка.

"Не переселят — в суд"

Общественники обратили внимание на эту историю недавно — после серии публикаций в местной прессе. Сначала к Черновой приехали волонтеры из ОНФ, привезли продукты.

"Теперь еды хватит на месяц. Это большая поддержка, ведь жить на две тысячи очень тяжело. Но если не переселят, то до весны не дотяну", — говорит Светлана.

О проблеме узнал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Поручил разобраться в "причинах длительного отсутствия" у пенсионерки нормального дома и доложить.
© РИА Новости / Александр КряжевСветлана Васильевна
Светлана Васильевна - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Светлана Васильевна
Чернова утверждает, что с проверкой к ней никто пока так и не приехал. Воодушевившись, однако, таким вниманием, сама проявила инициативу: 14 октября обратилась в районную прокуратуру.

"Написала заявление, чтобы проверили действия департамента жилищной политики. Жду месяц: если не переселят — пойду в суд".

"Заслужила собственный дом"

Вскоре после обращения в прокуратуру Черновой позвонили из администрации и сказали, что подыщут подходящие варианты.
Соцслужбы несколько раз предлагали пожилой женщине переехать в дом престарелых. Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова в беседе с местными СМИ отмечала, что в очереди на квартиру стоят 20 тысяч жителей Омска, а люди пенсионного возраста могут обращаться в государственные или частные интернаты.
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Однако сменить хоть и железное, но отдельное жилье на дом престарелых Светлана не согласна. "Чуть ли не насильно заставляли. А я считаю, что заслужила собственный дом. Надеюсь, подыщут квартиру, как я и прошу".
Отказывалась Чернова и от других предложений. Например, недавно двое омичей пригласили жить вместе с ними.

"Хотела согласиться. Но посмотрела и поняла: не подойдет. Один дом слишком далеко от города — не наездишься. А во втором мне просто не понравилось. Да и хозяин там без жены — может, и неспроста меня звал".

Светлана говорит, что благодарна всем доброжелателям за предложения. И все же надеется рано или поздно получить собственное нормальное жилье.
 
СССРОмскАлександр БастрыкинОбщероссийский народный фронтЖильеОбществоВ России
 
 
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