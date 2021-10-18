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https://ria.ru/20211018/zemletryasenie-1755003358.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 18.10.2021
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9
Подземный толчок магнитудой 5.9 произошел на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:55
2021-10-18T12:01
камчатский край
происшествия
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5.9 произошел на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН."По оперативным данным. Землетрясение 18 октября 2021 года, 20.24 по камчатскому времени (11.24 мск) магнитуда Mmax 5.9, 88 километров от Петропавловска-Камчатского. Данные будут уточняться", - говорится в сообщении.Из данных сайта учреждения следует, что очаг залегал у подножия вулкана Дзензур, на глубине 185 километров.В региональном управлении МЧС России сообщили, что звонков от жителей населенных пунктов по поводу этого землетрясения в ведомство и единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало. По инструментальным данным ученых, в Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой до трех баллов.
https://ria.ru/20211016/zemletryasenie-1754835237.html
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камчатский край
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камчатский край, происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
11:55 18.10.2021 (обновлено: 12:01 18.10.2021)
 
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9

© Pixabay / Natalia_Kollegova Камчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Pixabay / Natalia_Kollegova
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5.9 произошел на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН.
"По оперативным данным. Землетрясение 18 октября 2021 года, 20.24 по камчатскому времени (11.24 мск) магнитуда Mmax 5.9, 88 километров от Петропавловска-Камчатского. Данные будут уточняться", - говорится в сообщении.
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, остров Уруп - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 05:51
В районе южных Курильских островов произошло землетрясение
Из данных сайта учреждения следует, что очаг залегал у подножия вулкана Дзензур, на глубине 185 километров.
В региональном управлении МЧС России сообщили, что звонков от жителей населенных пунктов по поводу этого землетрясения в ведомство и единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало. По инструментальным данным ученых, в Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой до трех баллов.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 13:09
На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8
 
Камчатский крайПроисшествияПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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