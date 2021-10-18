https://ria.ru/20211018/zemletryasenie-1755003358.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 18.10.2021

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9

Подземный толчок магнитудой 5.9 произошел на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:55

2021-10-18T11:55

2021-10-18T12:01

камчатский край

происшествия

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5.9 произошел на востоке Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН."По оперативным данным. Землетрясение 18 октября 2021 года, 20.24 по камчатскому времени (11.24 мск) магнитуда Mmax 5.9, 88 километров от Петропавловска-Камчатского. Данные будут уточняться", - говорится в сообщении.Из данных сайта учреждения следует, что очаг залегал у подножия вулкана Дзензур, на глубине 185 километров.В региональном управлении МЧС России сообщили, что звонков от жителей населенных пунктов по поводу этого землетрясения в ведомство и единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало. По инструментальным данным ученых, в Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой до трех баллов.

https://ria.ru/20211016/zemletryasenie-1754835237.html

https://ria.ru/20211009/zemletryasenie-1753804034.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия