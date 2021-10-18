https://ria.ru/20211018/zemletryasenie-1754973767.html
В Туве произошло землетрясение магнитудой четыре балла
В Туве произошло землетрясение магнитудой четыре балла - РИА Новости, 18.10.2021
В Туве произошло землетрясение магнитудой четыре балла
В Туве зафиксировано сейсмическое событие магнитудой четыре балла, жертв и разрушений нет, сообщается на странице региональной службы ГО и ЧС в социальной сети... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T09:24
2021-10-18T09:24
2021-10-18T09:24
происшествия
республика тыва
чеди-хольский район
хову-аксы
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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. В Туве зафиксировано сейсмическое событие магнитудой четыре балла, жертв и разрушений нет, сообщается на странице региональной службы ГО и ЧС в социальной сети "ВКонтакте"."Сегодня 18 октября 2021 года в 11.37 произошло сейсмическое событие с магнитудой 4,0 балла. Южнее села Хову-Аксы интенсивность сотрясения в эпицентре 4,5, в селе Сайлыг интенсивность 4,6 балла", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что колебания земной поверхности жителями населенных пунктов Чеди-Хольского района не ощущались, звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20211016/zemletryasenie-1754835237.html
республика тыва
чеди-хольский район
хову-аксы
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происшествия, республика тыва, чеди-хольский район, хову-аксы
В Туве произошло землетрясение магнитудой четыре балла
В Туве произошло землетрясение магнитудой четыре балла, колебания не ощущались