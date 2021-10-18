https://ria.ru/20211018/zemletryasenie-1754973767.html

В Туве произошло землетрясение магнитудой четыре балла

В Туве произошло землетрясение магнитудой четыре балла - РИА Новости, 18.10.2021

В Туве произошло землетрясение магнитудой четыре балла

В Туве зафиксировано сейсмическое событие магнитудой четыре балла, жертв и разрушений нет, сообщается на странице региональной службы ГО и ЧС в социальной сети... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T09:24

2021-10-18T09:24

2021-10-18T09:24

происшествия

республика тыва

чеди-хольский район

хову-аксы

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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. В Туве зафиксировано сейсмическое событие магнитудой четыре балла, жертв и разрушений нет, сообщается на странице региональной службы ГО и ЧС в социальной сети "ВКонтакте"."Сегодня 18 октября 2021 года в 11.37 произошло сейсмическое событие с магнитудой 4,0 балла. Южнее села Хову-Аксы интенсивность сотрясения в эпицентре 4,5, в селе Сайлыг интенсивность 4,6 балла", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что колебания земной поверхности жителями населенных пунктов Чеди-Хольского района не ощущались, звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20211016/zemletryasenie-1754835237.html

республика тыва

чеди-хольский район

хову-аксы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика тыва, чеди-хольский район, хову-аксы