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В Туве произошло землетрясение магнитудой четыре балла
В Туве произошло землетрясение магнитудой четыре балла - РИА Новости, 18.10.2021
В Туве произошло землетрясение магнитудой четыре балла
В Туве зафиксировано сейсмическое событие магнитудой четыре балла, жертв и разрушений нет, сообщается на странице региональной службы ГО и ЧС в социальной сети... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T09:24
2021-10-18T09:24
происшествия
республика тыва
чеди-хольский район
хову-аксы
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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. В Туве зафиксировано сейсмическое событие магнитудой четыре балла, жертв и разрушений нет, сообщается на странице региональной службы ГО и ЧС в социальной сети "ВКонтакте"."Сегодня 18 октября 2021 года в 11.37 произошло сейсмическое событие с магнитудой 4,0 балла. Южнее села Хову-Аксы интенсивность сотрясения в эпицентре 4,5, в селе Сайлыг интенсивность 4,6 балла", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что колебания земной поверхности жителями населенных пунктов Чеди-Хольского района не ощущались, звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет.
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республика тыва
чеди-хольский район
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происшествия, республика тыва, чеди-хольский район, хову-аксы
09:24 18.10.2021
 
В Туве произошло землетрясение магнитудой четыре балла

В Туве произошло землетрясение магнитудой четыре балла, колебания не ощущались

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Depositphotos / albund
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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. В Туве зафиксировано сейсмическое событие магнитудой четыре балла, жертв и разрушений нет, сообщается на странице региональной службы ГО и ЧС в социальной сети "ВКонтакте".
"Сегодня 18 октября 2021 года в 11.37 произошло сейсмическое событие с магнитудой 4,0 балла. Южнее села Хову-Аксы интенсивность сотрясения в эпицентре 4,5, в селе Сайлыг интенсивность 4,6 балла", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что колебания земной поверхности жителями населенных пунктов Чеди-Хольского района не ощущались, звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет.
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, остров Уруп - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 05:51
В районе южных Курильских островов произошло землетрясение
 
ПроисшествияРеспублика ТываЧеди-Хольский районХову-Аксы
 
 
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