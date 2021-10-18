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Выставку "ORЁLEXPO 2021" посетило более 15 тысяч человек
Выставку "ORЁLEXPO 2021" посетило более 15 тысяч человек - РИА Новости, 18.10.2021
Выставку "ORЁLEXPO 2021" посетило более 15 тысяч человек
За четыре дня работы международную выставку оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2021", проходившую с 14 по 17 октября в московском Гостином Дворе посетили... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:11
2021-10-18T18:11
новости компаний - экономика
оружие
москва
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. За четыре дня работы международную выставку оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2021", проходившую с 14 по 17 октября в московском Гостином Дворе посетили более 15,5 тысяч человек, сообщил один из основателей отечественного оружейного бизнеса, общественный деятель, организатор выставки "ORЁLEXPO 2021" Михаил Хубутия."Приехали также иностранные участники из Германии, Нидерландов, Китая, Италии. По сравнению с 2020 годом – это большой рывок по количеству и набору участников", -- отметил Хубутия.Программный директор выставки Ирина Гордина констатировала, что с каждым годом выставка привлекает все большее внимание не только охотничьего и стрелкового сообществ, но и экспертов в области права, исследователей общественных процессов и политиков.За время работы выставки были проведены более двадцати пленарных и экспертных дискуссий, лекций, мастер-классов, презентаций, затронувших максимальный спектр интересующих пользователей оружия тем. Помимо проблем культуры обращения с гражданским оружием, эксперты обсудили состояние охотхозяйств, проблемы развития патронного рынка в России, взаимодействие с киберспортом.Среди открытий выставки – уникальный итальянский вертикальный карабин (премьера которого состоялась на "ORЁLEXPO 2021"), а также разработки отечественных оружейников, в частности уникальное ружье-антидрон - орудиерадиоэлектронной борьбы, способное направленно глушить каналы управления и навигационный сигнал беспилотников.Важной премьерой выставки стало мобильное приложение "Оружейник онлайн" (16+), которое включает в себя всю информацию, необходимую пользователям гражданского оружия, обеспечивает контакт с консьерж-службой и другими охотниками (спортсменами), содержит необходимую нормативную базу.С большим успехом прошел мастер-класс по приготовлению дичи с последующей дегустацией. Все желающие смогли попробовать лосятину в собственном соку, приготовленную без искусственных приправ и соли, с натуральными ягодами на подушке из сырного суфле.Каждый посетитель выставки мог попробовать себя в стрельбе. Работали несколько тиров – виртуальный, пневматический, с видеоэффектами. Проходили встречи со стрелками-чемпионами, которые рассказали о своем пути в стрелковый спорт. Перед посетителями "ORЁLEXPO 2021" выступили чемпионка России по оборонной стрельбе IDPA Елизавета Кириллова, двукратная чемпионка Мира, чемпионка Европы и России по практической стрельбе из пистолета и револьвера Вера Трескова, организатор Всероссийских соревнований по высокоточной стрельбе Игорь Кленяев, неоднократный участник и призёр российских и международных соревнований, автор YouTube-канала о высокоточной стрельбе Алексей Дубровин."Выставка зарекомендовала себя как интересный деловой форум, среди экспонентов стали появляться уникальные производства, именно на выставке многие компании проводят премьеры своих продуктов, а дискуссии с каждым становятся содержательнее и призваны решать задачи, стоящие перед сообществом людей, искренне любящих охоту, стрельбу и природу своей страны", -- отметила Ирина Гордина.Выставка "ORЁLEXPO 2022" пройдет с 13 по 16 октября 2022 года.
https://ria.ru/20211016/oruzhie-1754855694.html
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новости компаний - экономика, оружие, москва
18:11 18.10.2021
 

Выставку "ORЁLEXPO 2021" посетило более 15 тысяч человек

© Фото : дирекция выставки "ORЁLEXPO 2021"Участники международной выставки оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2021"
Участники международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2021 - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : дирекция выставки "ORЁLEXPO 2021"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. За четыре дня работы международную выставку оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2021", проходившую с 14 по 17 октября в московском Гостином Дворе посетили более 15,5 тысяч человек, сообщил один из основателей отечественного оружейного бизнеса, общественный деятель, организатор выставки "ORЁLEXPO 2021" Михаил Хубутия.
"Приехали также иностранные участники из Германии, Нидерландов, Китая, Италии. По сравнению с 2020 годом – это большой рывок по количеству и набору участников", -- отметил Хубутия.
Организатор выставки ORЁLEXPO 2020, совладелец проекта VaRMS Михаил Хубутия - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 13:37
Хубутия: любители гражданского оружия должны между собой общаться
Программный директор выставки Ирина Гордина констатировала, что с каждым годом выставка привлекает все большее внимание не только охотничьего и стрелкового сообществ, но и экспертов в области права, исследователей общественных процессов и политиков.
За время работы выставки были проведены более двадцати пленарных и экспертных дискуссий, лекций, мастер-классов, презентаций, затронувших максимальный спектр интересующих пользователей оружия тем. Помимо проблем культуры обращения с гражданским оружием, эксперты обсудили состояние охотхозяйств, проблемы развития патронного рынка в России, взаимодействие с киберспортом.
Среди открытий выставки – уникальный итальянский вертикальный карабин (премьера которого состоялась на "ORЁLEXPO 2021"), а также разработки отечественных оружейников, в частности уникальное ружье-антидрон - орудиерадиоэлектронной борьбы, способное направленно глушить каналы управления и навигационный сигнал беспилотников.
Участники пленарной дискуссии, прошедшей в рамках московской международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2021 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 16:38
Эксперты: со стрельбой в школах и вузах надо бороться без запрета на оружие
Важной премьерой выставки стало мобильное приложение "Оружейник онлайн" (16+), которое включает в себя всю информацию, необходимую пользователям гражданского оружия, обеспечивает контакт с консьерж-службой и другими охотниками (спортсменами), содержит необходимую нормативную базу.
С большим успехом прошел мастер-класс по приготовлению дичи с последующей дегустацией. Все желающие смогли попробовать лосятину в собственном соку, приготовленную без искусственных приправ и соли, с натуральными ягодами на подушке из сырного суфле.
Посетители выставки ORЁLEXPO 2021 - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 16:46
Выставка "ORЁLEXPO 2021": рекордное количество посетителей уже на старте
Каждый посетитель выставки мог попробовать себя в стрельбе. Работали несколько тиров – виртуальный, пневматический, с видеоэффектами. Проходили встречи со стрелками-чемпионами, которые рассказали о своем пути в стрелковый спорт. Перед посетителями "ORЁLEXPO 2021" выступили чемпионка России по оборонной стрельбе IDPA Елизавета Кириллова, двукратная чемпионка Мира, чемпионка Европы и России по практической стрельбе из пистолета и револьвера Вера Трескова, организатор Всероссийских соревнований по высокоточной стрельбе Игорь Кленяев, неоднократный участник и призёр российских и международных соревнований, автор YouTube-канала о высокоточной стрельбе Алексей Дубровин.
"Выставка зарекомендовала себя как интересный деловой форум, среди экспонентов стали появляться уникальные производства, именно на выставке многие компании проводят премьеры своих продуктов, а дискуссии с каждым становятся содержательнее и призваны решать задачи, стоящие перед сообществом людей, искренне любящих охоту, стрельбу и природу своей страны", -- отметила Ирина Гордина.
Выставка "ORЁLEXPO 2022" пройдет с 13 по 16 октября 2022 года.
 
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