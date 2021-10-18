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Почти 870 ветеранов, которые жили в блокадном Ленинграде, получат выплату
Почти 870 ветеранов, которые жили в блокадном Ленинграде, получат выплату - РИА Новости, 18.10.2021
Почти 870 ветеранов, которые жили в блокадном Ленинграде, получат выплату
Почти 870 ветеранов Подмосковья, которые жили в блокадном Ленинграде или участвовали в боях за Ленинград, получат единовременную президентскую выплату, сообщает РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:23
2021-10-18T17:23
московская область (подмосковье)
социальные выплаты
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Почти 870 ветеранов Подмосковья, которые жили в блокадном Ленинграде или участвовали в боях за Ленинград, получат единовременную президентскую выплату, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона."Единовременную выплату в 50 тысяч рублей получат 822 ветеранов из Подмосковья, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и 46 жителей, кто имеет медаль "За оборону Ленинграда". Выплата поступит автоматически на счета ветеранов до конца ноября", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Ирину Каклюгину.Зампред отметила, что выплата будет перечислена к 80-летию открытия Дороги жизни."Перечисление выплат в беззаявительном формате – это очень удобно, особенно для старшего поколения. Не нужно никуда ходить, стоять в очереди и собирать документы", – добавила Каклюгина.
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московская область (подмосковье), социальные выплаты
17:23 18.10.2021
 

Почти 870 ветеранов, которые жили в блокадном Ленинграде, получат выплату

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Почти 870 ветеранов Подмосковья, которые жили в блокадном Ленинграде или участвовали в боях за Ленинград, получат единовременную президентскую выплату, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Единовременную выплату в 50 тысяч рублей получат 822 ветеранов из Подмосковья, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и 46 жителей, кто имеет медаль "За оборону Ленинграда". Выплата поступит автоматически на счета ветеранов до конца ноября", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Ирину Каклюгину.
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Зампред отметила, что выплата будет перечислена к 80-летию открытия Дороги жизни.
"Перечисление выплат в беззаявительном формате – это очень удобно, особенно для старшего поколения. Не нужно никуда ходить, стоять в очереди и собирать документы", – добавила Каклюгина.
 
Московская область (Подмосковье)социальные выплаты
 
 
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