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Почти 870 ветеранов, которые жили в блокадном Ленинграде, получат выплату

Почти 870 ветеранов, которые жили в блокадном Ленинграде, получат выплату - РИА Новости, 18.10.2021

Почти 870 ветеранов, которые жили в блокадном Ленинграде, получат выплату

Почти 870 ветеранов Подмосковья, которые жили в блокадном Ленинграде или участвовали в боях за Ленинград, получат единовременную президентскую выплату, сообщает РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:23

2021-10-18T17:23

2021-10-18T17:23

московская область (подмосковье)

социальные выплаты

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Почти 870 ветеранов Подмосковья, которые жили в блокадном Ленинграде или участвовали в боях за Ленинград, получат единовременную президентскую выплату, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона."Единовременную выплату в 50 тысяч рублей получат 822 ветеранов из Подмосковья, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и 46 жителей, кто имеет медаль "За оборону Ленинграда". Выплата поступит автоматически на счета ветеранов до конца ноября", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Ирину Каклюгину.Зампред отметила, что выплата будет перечислена к 80-летию открытия Дороги жизни."Перечисление выплат в беззаявительном формате – это очень удобно, особенно для старшего поколения. Не нужно никуда ходить, стоять в очереди и собирать документы", – добавила Каклюгина.

https://ria.ru/20210914/proezd-1750044903.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), социальные выплаты