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Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января
Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января - РИА Новости, 18.10.2021
Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января
Сейчас выплаты по больничным ограничены суммой в 2434,25 рубля в день, но с 1 января 2022 года лимит дневного пособия по временной нетрудоспособности будет... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T02:15
2021-10-18T02:15
2021-10-18T02:15
общество
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сейчас выплаты по больничным ограничены суммой в 2434,25 рубля в день, но с 1 января 2022 года лимит дневного пособия по временной нетрудоспособности будет увеличен до 2572,6 рубля, рассказали "Прайм" в пресс-службе Минтруда.По данным пресс-службы министерства, для расчета пособия учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности.Размер выплаты также зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица и составляет: 60 процентов среднего заработка при страховом стаже до пяти лет, 80 процентов среднего заработка при страховом стаже от пяти до восьми лет и 100 процентов среднего заработка при страховом стаже от восьми и более лет.
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общество, деньги, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), мрот, россия
Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января
Минтруд: лимит дневного пособия по больничным с детьми увеличится до 2572,6 рубля