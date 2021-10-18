https://ria.ru/20211018/vyplaty-1754833060.html

Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января

Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января - РИА Новости, 18.10.2021

Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января

Сейчас выплаты по больничным ограничены суммой в 2434,25 рубля в день, но с 1 января 2022 года лимит дневного пособия по временной нетрудоспособности будет... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T02:15

2021-10-18T02:15

2021-10-18T02:15

общество

деньги

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

мрот

россия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сейчас выплаты по больничным ограничены суммой в 2434,25 рубля в день, но с 1 января 2022 года лимит дневного пособия по временной нетрудоспособности будет увеличен до 2572,6 рубля, рассказали "Прайм" в пресс-службе Минтруда.По данным пресс-службы министерства, для расчета пособия учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности.Размер выплаты также зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица и составляет: 60 процентов среднего заработка при страховом стаже до пяти лет, 80 процентов среднего заработка при страховом стаже от пяти до восьми лет и 100 процентов среднего заработка при страховом стаже от восьми и более лет.

https://ria.ru/20211014/mishustin-1754556333.html

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2021

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общество, деньги, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), мрот, россия