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В МИД рассказали об участниках встречи по Афганистану в Москве

В МИД рассказали об участниках встречи по Афганистану в Москве - РИА Новости, 18.10.2021

В МИД рассказали об участниках встречи по Афганистану в Москве

Россия не приглашала на встречу в "Московском формате" по Афганистану представителей сил сопротивления из Панджшера, заявил РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:35

2021-10-18T14:35

2021-10-18T14:35

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

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москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

замир кабулов

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия не приглашала на встречу в "Московском формате" по Афганистану представителей сил сопротивления из Панджшера, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Только талибов", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее посольство РФ в Кабуле не подтвердило также информацию афганских СМИ о приезде экс-президента Хамида Карзая и главы Высшего совета по нацпримирению Абдуллы Абдуллы на встречу "Московского формата", сообщили РИА Новости в дипмиссии.Заседание московского формата по афганскому урегулированию пройдет 20 октября. В МИД РФ ранее заявили, что делегация талибов (террористическая организация "Талибан"*, запрещена в РФ) подтвердила участие во встрече. Москва надеется на откровенный разговор, сообщил ранее Кабулов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210924/afganistan-1751666984.html

https://ria.ru/20211012/afganistan-1754170637.html

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в мире, оон, талибан, азия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, абдулла абдулла, россия, мохаммад хасан ахунд