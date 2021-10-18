В МИД рассказали об участниках встречи по Афганистану в Москве
Спецпредставитель Кабулов заявил, что на встречу по Афганистану пригласили только талибов
© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия не приглашала на встречу в "Московском формате" по Афганистану представителей сил сопротивления из Панджшера, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Только талибов", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее посольство РФ в Кабуле не подтвердило также информацию афганских СМИ о приезде экс-президента Хамида Карзая и главы Высшего совета по нацпримирению Абдуллы Абдуллы на встречу "Московского формата", сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Заседание московского формата по афганскому урегулированию пройдет 20 октября. В МИД РФ ранее заявили, что делегация талибов (террористическая организация "Талибан"*, запрещена в РФ) подтвердила участие во встрече. Москва надеется на откровенный разговор, сообщил ранее Кабулов.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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