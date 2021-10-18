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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211018/vstrecha-1755038561.html
В МИД рассказали об участниках встречи по Афганистану в Москве
В МИД рассказали об участниках встречи по Афганистану в Москве - РИА Новости, 18.10.2021
В МИД рассказали об участниках встречи по Афганистану в Москве
Россия не приглашала на встречу в "Московском формате" по Афганистану представителей сил сопротивления из Панджшера, заявил РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:35
2021-10-18T14:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
азия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия не приглашала на встречу в "Московском формате" по Афганистану представителей сил сопротивления из Панджшера, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Только талибов", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее посольство РФ в Кабуле не подтвердило также информацию афганских СМИ о приезде экс-президента Хамида Карзая и главы Высшего совета по нацпримирению Абдуллы Абдуллы на встречу "Московского формата", сообщили РИА Новости в дипмиссии.Заседание московского формата по афганскому урегулированию пройдет 20 октября. В МИД РФ ранее заявили, что делегация талибов (террористическая организация "Талибан"*, запрещена в РФ) подтвердила участие во встрече. Москва надеется на откровенный разговор, сообщил ранее Кабулов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210924/afganistan-1751666984.html
https://ria.ru/20211012/afganistan-1754170637.html
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в мире, оон, талибан, азия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, абдулла абдулла, россия, мохаммад хасан ахунд
14:35 18.10.2021
 
В МИД рассказали об участниках встречи по Афганистану в Москве

Спецпредставитель Кабулов заявил, что на встречу по Афганистану пригласили только талибов

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия не приглашала на встречу в "Московском формате" по Афганистану представителей сил сопротивления из Панджшера, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Только талибов", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее посольство РФ в Кабуле не подтвердило также информацию афганских СМИ о приезде экс-президента Хамида Карзая и главы Высшего совета по нацпримирению Абдуллы Абдуллы на встречу "Московского формата", сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Заседание московского формата по афганскому урегулированию пройдет 20 октября. В МИД РФ ранее заявили, что делегация талибов (террористическая организация "Талибан"*, запрещена в РФ) подтвердила участие во встрече. Москва надеется на откровенный разговор, сообщил ранее Кабулов.
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 16:49Захват власти в Афганистане талибами
Талибы определили кандидатов на пост посла в России
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАзияМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Замир КабуловАбдулла АбдуллаРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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