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Эксперт рассказал, как увеличить производства водорода в России
Эксперт рассказал, как увеличить производства водорода в России - РИА Новости, 18.10.2021
Эксперт рассказал, как увеличить производства водорода в России
Мировой рынок водорода представляет большую неопределенность, Россия для увеличения к 2030 году производства водорода должна преодолеть ряд технологических... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T19:59
2021-10-18T20:00
экономика
новости компаний - экономика
технологии
наука
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российская академия наук
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мировой рынок водорода представляет большую неопределенность, Россия для увеличения к 2030 году производства водорода должна преодолеть ряд технологических барьеров, сказал директор Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева Российской академии наук (РАН) Антон Максимов в рамках форума "Российская энергетическая неделя"."Рынок водорода — это большая неопределённость, мы не знаем, какой он будет по размерам, и даже наши прогнозы к 2030 году по экспорту колеблются чрезвычайно сильно: от 2 до 12 миллионов тонн… Если мы к 2030 году хотим производить водород в России для того, чтобы его продавать на внешних рынках или использовать как низкоуглеродное топливо, то мы должны преодолеть ряд технологических барьеров",- отметил он на сессии "Водородное будущее России и мира: диалог с бизнесом".Технологические барьеры, с которыми сейчас сталкивается Россия, по словам Максимова, сформировались в 1990-2000-е годы, тогда как к концу 1980-х годов СССР обладал всем комплексом технологий по производству и использованию водорода.Исследователь объяснил, что первый барьер связан с производством голубого водорода. Российские технологии отстали, причем, по словам исследователя, не по качеству технологических решений, а по инжинирингу больших систем. Крупная установка может производить почти 300 тысяч тонн водорода в год, уточнил Максимов, пока установки в России "существенно меньше по мощности".При этом, добавил он, производители могут столкнуться с проблемой высокой цены диоксида углерода, который выделяется при производстве голубого водорода. Для экспорта 12 миллион тонн водорода необходимо суметь захоронить или использовать 33-35 тонн диоксида углерода, уточнил Максимов. Технологические решения в этой области, по его словам, практически не прорабатывались.Ситуация с производством зеленого водорода "существенно хуже", подчеркнул аналитик. Технологии, которые используются при его производстве, остались на уровне середины 1970-х годов. "Здесь важными будут работы, которые направлены на создание собственных технологии получения зелёного водорода. Наверное, одна из главных ролей здесь будет у "Росатома", - добавил он.РЭН проходила 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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экономика, новости компаний - экономика, технологии, наука, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, россия
19:59 18.10.2021 (обновлено: 20:00 18.10.2021)
 
Эксперт рассказал, как увеличить производства водорода в России

Максимов: для роста производства водорода в России надо преодолеть технологические барьеры

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТрамвай на водородном топливе
Трамвай на водородном топливе - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мировой рынок водорода представляет большую неопределенность, Россия для увеличения к 2030 году производства водорода должна преодолеть ряд технологических барьеров, сказал директор Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева Российской академии наук (РАН) Антон Максимов в рамках форума "Российская энергетическая неделя".
"Рынок водорода — это большая неопределённость, мы не знаем, какой он будет по размерам, и даже наши прогнозы к 2030 году по экспорту колеблются чрезвычайно сильно: от 2 до 12 миллионов тонн… Если мы к 2030 году хотим производить водород в России для того, чтобы его продавать на внешних рынках или использовать как низкоуглеродное топливо, то мы должны преодолеть ряд технологических барьеров",- отметил он на сессии "Водородное будущее России и мира: диалог с бизнесом".
Стенд, посвященный водородной энергетике, на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 19:45
Новак назвал страны, с которыми Россия сотрудничает в водородной энергетике
Технологические барьеры, с которыми сейчас сталкивается Россия, по словам Максимова, сформировались в 1990-2000-е годы, тогда как к концу 1980-х годов СССР обладал всем комплексом технологий по производству и использованию водорода.
Исследователь объяснил, что первый барьер связан с производством голубого водорода. Российские технологии отстали, причем, по словам исследователя, не по качеству технологических решений, а по инжинирингу больших систем. Крупная установка может производить почти 300 тысяч тонн водорода в год, уточнил Максимов, пока установки в России "существенно меньше по мощности".
Водородная энергетика - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 03:00Наука
В России создали новые материалы для водородной энергетики
При этом, добавил он, производители могут столкнуться с проблемой высокой цены диоксида углерода, который выделяется при производстве голубого водорода. Для экспорта 12 миллион тонн водорода необходимо суметь захоронить или использовать 33-35 тонн диоксида углерода, уточнил Максимов. Технологические решения в этой области, по его словам, практически не прорабатывались.
Ситуация с производством зеленого водорода "существенно хуже", подчеркнул аналитик. Технологии, которые используются при его производстве, остались на уровне середины 1970-х годов. "Здесь важными будут работы, которые направлены на создание собственных технологии получения зелёного водорода. Наверное, одна из главных ролей здесь будет у "Росатома", - добавил он.
РЭН проходила 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 14:59
Мантуров назвал срок начала выпуска коммерческого транспорта на водороде
 
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