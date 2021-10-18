https://ria.ru/20211018/vodorod-1755105587.html

Эксперт рассказал, как увеличить производства водорода в России

Эксперт рассказал, как увеличить производства водорода в России - РИА Новости, 18.10.2021

Эксперт рассказал, как увеличить производства водорода в России

Мировой рынок водорода представляет большую неопределенность, Россия для увеличения к 2030 году производства водорода должна преодолеть ряд технологических... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T19:59

2021-10-18T19:59

2021-10-18T20:00

экономика

новости компаний - экономика

технологии

наука

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российская академия наук

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581887035_0:4:3320:1872_1920x0_80_0_0_ad9d43a6c14681822a17ef8636280067.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мировой рынок водорода представляет большую неопределенность, Россия для увеличения к 2030 году производства водорода должна преодолеть ряд технологических барьеров, сказал директор Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева Российской академии наук (РАН) Антон Максимов в рамках форума "Российская энергетическая неделя"."Рынок водорода — это большая неопределённость, мы не знаем, какой он будет по размерам, и даже наши прогнозы к 2030 году по экспорту колеблются чрезвычайно сильно: от 2 до 12 миллионов тонн… Если мы к 2030 году хотим производить водород в России для того, чтобы его продавать на внешних рынках или использовать как низкоуглеродное топливо, то мы должны преодолеть ряд технологических барьеров",- отметил он на сессии "Водородное будущее России и мира: диалог с бизнесом".Технологические барьеры, с которыми сейчас сталкивается Россия, по словам Максимова, сформировались в 1990-2000-е годы, тогда как к концу 1980-х годов СССР обладал всем комплексом технологий по производству и использованию водорода.Исследователь объяснил, что первый барьер связан с производством голубого водорода. Российские технологии отстали, причем, по словам исследователя, не по качеству технологических решений, а по инжинирингу больших систем. Крупная установка может производить почти 300 тысяч тонн водорода в год, уточнил Максимов, пока установки в России "существенно меньше по мощности".При этом, добавил он, производители могут столкнуться с проблемой высокой цены диоксида углерода, который выделяется при производстве голубого водорода. Для экспорта 12 миллион тонн водорода необходимо суметь захоронить или использовать 33-35 тонн диоксида углерода, уточнил Максимов. Технологические решения в этой области, по его словам, практически не прорабатывались.Ситуация с производством зеленого водорода "существенно хуже", подчеркнул аналитик. Технологии, которые используются при его производстве, остались на уровне середины 1970-х годов. "Здесь важными будут работы, которые направлены на создание собственных технологии получения зелёного водорода. Наверное, одна из главных ролей здесь будет у "Росатома", - добавил он.РЭН проходила 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211015/rossiya-1754809195.html

https://ria.ru/20211014/yufu-1754422234.html

https://ria.ru/20210908/manturov-1749194291.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, новости компаний - экономика, технологии, наука, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, россия