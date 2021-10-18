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Союз виноделов России предложил создать саморегулируемую организацию
Союз виноделов России предложил создать саморегулируемую организацию - РИА Новости, 18.10.2021
Союз виноделов России предложил создать саморегулируемую организацию
В РФ планируется создать Федеральную саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов — ФСРОВВР, об этом рассказал председатель совета Союза виноградарей и РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:33
2021-10-18T15:33
2021-10-18T15:34
туризм
вино
дмитрий киселев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
новости - туризм
туризм
виноделие
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В РФ планируется создать Федеральную саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов — ФСРОВВР, об этом рассказал председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев на X Всероссийском саммите виноделов.Полномочия ФСРО обширны. Она, например, вправе ставить вопрос об ограничении импорта за счет введения специального акциза, который мог бы быть перенаправлен на поддержку посадки виноградников в России.Первоочередная задача ФСРО — реализация дорожной карты, представленной Союзом на совещании с регионами 31 августа 2021 года. В ней обозначены решения, которые предстоит выработать. Например, формирование виноградно-винодельческих зон и советов виноградарей на этих территориях.Кроме того, необходимо будет утвердить правление ФСРО — постоянно действующего коллегиального органа. Его максимально разумная численность — десять человек, отметил Киселев. Персональный состав пока не согласован, но глава Союза предположил, что четыре представителя могли бы быть— независимые директора от Минсельхоза, а шестеро — выдвиженцы от виноделов из регионов.
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вино, дмитрий киселев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), новости - туризм, туризм, виноделие, россия
15:33 18.10.2021 (обновлено: 15:34 18.10.2021)
Союз виноделов России предложил создать саморегулируемую организацию
У российских виноградарей и виноделов может появиться саморегулируемая организация
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В РФ планируется создать Федеральную саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов — ФСРОВВР, об этом рассказал председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев на X Всероссийском саммите виноделов.
"Давайте привыкать к новой аббревиатуре, — сказал он. — В наших руках появляется механизм контроля качества отечественного вина и защита российского рынка от низкопробной продукции из-за рубежа".
Полномочия ФСРО обширны. Она, например, вправе ставить вопрос об ограничении импорта за счет введения специального акциза, который мог бы быть перенаправлен на поддержку посадки виноградников в России.
Первоочередная задача ФСРО — реализация дорожной карты, представленной Союзом на совещании с регионами 31 августа 2021 года. В ней обозначены решения, которые предстоит выработать. Например, формирование виноградно-винодельческих зон и советов виноградарей на этих территориях.
Кроме того, необходимо будет утвердить правление ФСРО — постоянно действующего коллегиального органа. Его максимально разумная численность — десять человек, отметил Киселев. Персональный состав пока не согласован, но глава Союза предположил, что четыре представителя могли бы быть— независимые директора от Минсельхоза, а шестеро — выдвиженцы от виноделов из регионов.