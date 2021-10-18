https://ria.ru/20211018/vinodelie-1755047415.html

Союз виноделов России предложил создать саморегулируемую организацию

Союз виноделов России предложил создать саморегулируемую организацию - РИА Новости, 18.10.2021

Союз виноделов России предложил создать саморегулируемую организацию

В РФ планируется создать Федеральную саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов — ФСРОВВР, об этом рассказал председатель совета Союза виноградарей и РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:33

2021-10-18T15:33

2021-10-18T15:34

туризм

вино

дмитрий киселев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В РФ планируется создать Федеральную саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов — ФСРОВВР, об этом рассказал председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев на X Всероссийском саммите виноделов.Полномочия ФСРО обширны. Она, например, вправе ставить вопрос об ограничении импорта за счет введения специального акциза, который мог бы быть перенаправлен на поддержку посадки виноградников в России.Первоочередная задача ФСРО — реализация дорожной карты, представленной Союзом на совещании с регионами 31 августа 2021 года. В ней обозначены решения, которые предстоит выработать. Например, формирование виноградно-винодельческих зон и советов виноградарей на этих территориях.Кроме того, необходимо будет утвердить правление ФСРО — постоянно действующего коллегиального органа. Его максимально разумная численность — десять человек, отметил Киселев. Персональный состав пока не согласован, но глава Союза предположил, что четыре представителя могли бы быть— независимые директора от Минсельхоза, а шестеро — выдвиженцы от виноделов из регионов.

https://ria.ru/20211018/vino-1755031334.html

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вино, дмитрий киселев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), новости - туризм, туризм, виноделие, россия