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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755118220.html
В Дагестане продлили обязательную вакцинацию
В Дагестане продлили обязательную вакцинацию - РИА Новости, 18.10.2021
В Дагестане продлили обязательную вакцинацию
Власти Дагестана, объявившие в июле обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников, продлили срок проведения прививок до 15 декабря, отметив, что... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T22:29
2021-10-18T23:39
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика дагестан
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
сергей меликов
коронавирус в россии
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МАХАЧКАЛА, 18 окт – РИА Новости. Власти Дагестана, объявившие в июле обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников, продлили срок проведения прививок до 15 декабря, отметив, что регион находится на последнем месте по темпам вакцинации, следует из постановления, опубликованного республиканским Роспотребнадзором.В конце июля в Дагестане ввели обязательную вакцинацию для государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных контрольных органов. Индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций, осуществляющих ряд услуг, было необходимо предоставить в медицинские организации списки работающих, а в срок до 9 августа - организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от коронавируса, до 30 августа – вторым компонентом."В срок до 15.11.2021 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентноЙ вакциной, а в срок до 15.12.2021 г. - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, всем сотрудникам, не имеющим медицинских противопоказаний", – говорится в постановлении.Согласно документу, Дагестан по темпам вакцинации находится на последнем месте в рейтинге регионов. Удельный вес вакцинированных составил 26,5% от численности взрослых, подлежащих вакцинации.
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755099824.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, сергей меликов, коронавирус в россии
22:29 18.10.2021 (обновлено: 23:39 18.10.2021)
 
В Дагестане продлили обязательную вакцинацию

В Дагестане продлили вакцинацию от COVID-19 для некоторых работников до 15 декабря

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МАХАЧКАЛА, 18 окт – РИА Новости. Власти Дагестана, объявившие в июле обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников, продлили срок проведения прививок до 15 декабря, отметив, что регион находится на последнем месте по темпам вакцинации, следует из постановления, опубликованного республиканским Роспотребнадзором.
В конце июля в Дагестане ввели обязательную вакцинацию для государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных контрольных органов. Индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций, осуществляющих ряд услуг, было необходимо предоставить в медицинские организации списки работающих, а в срок до 9 августа - организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от коронавируса, до 30 августа – вторым компонентом.
"В срок до 15.11.2021 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентноЙ вакциной, а в срок до 15.12.2021 г. - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, всем сотрудникам, не имеющим медицинских противопоказаний", – говорится в постановлении.
Согласно документу, Дагестан по темпам вакцинации находится на последнем месте в рейтинге регионов. Удельный вес вакцинированных составил 26,5% от численности взрослых, подлежащих вакцинации.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика ДагестанВакцинация россиян от COVID-19Здоровье - ОбществоСергей МеликовКоронавирус в России
 
 
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