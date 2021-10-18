https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755118220.html

В Дагестане продлили обязательную вакцинацию

В Дагестане продлили обязательную вакцинацию - РИА Новости, 18.10.2021

В Дагестане продлили обязательную вакцинацию

Власти Дагестана, объявившие в июле обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников, продлили срок проведения прививок до 15 декабря, отметив, что... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T22:29

2021-10-18T22:29

2021-10-18T23:39

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика дагестан

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

сергей меликов

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_133:0:2813:1507_1920x0_80_0_0_62564fb013cada1434dfb74e30131ae7.jpg

МАХАЧКАЛА, 18 окт – РИА Новости. Власти Дагестана, объявившие в июле обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников, продлили срок проведения прививок до 15 декабря, отметив, что регион находится на последнем месте по темпам вакцинации, следует из постановления, опубликованного республиканским Роспотребнадзором.В конце июля в Дагестане ввели обязательную вакцинацию для государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных контрольных органов. Индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций, осуществляющих ряд услуг, было необходимо предоставить в медицинские организации списки работающих, а в срок до 9 августа - организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от коронавируса, до 30 августа – вторым компонентом."В срок до 15.11.2021 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентноЙ вакциной, а в срок до 15.12.2021 г. - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, всем сотрудникам, не имеющим медицинских противопоказаний", – говорится в постановлении.Согласно документу, Дагестан по темпам вакцинации находится на последнем месте в рейтинге регионов. Удельный вес вакцинированных составил 26,5% от численности взрослых, подлежащих вакцинации.

https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755099824.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, сергей меликов, коронавирус в россии